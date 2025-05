САНРЕМО И ВИСОКА ОДЛИЧЈА ЗА ЧАЧАНСКЕ БАЛЕРИНЕ

На плесном такмичењу које је одржано 26. априла, у Санрему, чланице Балетског студија Културног центра Чачак, које годинама успешно предводи наставница класичног балета Ивана Дуњић, освојиле су осам првих места. Студио се на такмичењу представио са 8 кореографија, и све су награђене специјалним наградама: „Bring on the men”, „Endless”, „Voila”, „Ramonda”, „Thrones” „Night on Bald Mountain”, „Dance with me” и „Alice in Wonderland”.

Осим значајних награда, својим запаженим наступом су добиле и специјалне позиве за такмичења у разним европским градовима. Високи професионализам и сигурност у свим балетским категоријама су показали сви чланови балетског студија Културног центра, како најстарији којима је ово завршна година, тако и они најмлађи којима је ово прво инострано такмичење. Планови за даљи рад Балетског студија Културног центра Чачак су веома амбициозни. У то спада и учествовање на већем броју такмичења, где ће презентовати своје завидно балетско умеће.