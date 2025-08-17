САОПШТЕЊЕ МУП-А О НЕДАВНОМ ДОГАЂАЈУ У ЧАЧКУ

ПРЕМА ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ПРОБИЛО ПОЛИЦИЈСКИ КОРДОН УПОТРЕБЉЕНА СРЕДСТВА ПРИНУДЕ, ФИЗИЧКА СНАГА И СРЕДСТВА ЗА ВЕЗИВАЊЕ
Приликом обезбеђења непријављеног јавног окупљања у Чачку, 15. августа ове године око 22.30 часова, дошло је до напада на полицијске службенике у близини просторија Српске напредне странке од стране окупљених, који су покушали да пробију кордон тако што су полицајце гурали и гађали јајима, камењем, кликерима, флашама са водом и другим предметима.
Ради одбијања напада, савлађивања отпора и успостављања нарушеног јавног реда и мира, полицијски службеници из кордона су употребили средства принуде и покушали да потисну окупљене.
Полицијски службеници са којима је био и начелник Полицијске управе Чачак, према лицу које је пробило кордон, напало полицајце, а од једног полицијског службеника отело штит, бацило га и сломило, употребили су средства принуде – физичку снагу и средства за везивање.
Полицијска управа у Чачку истиче да су нетачне информације да је према наведеном лицу употребљено неформацијско средство принуде, односно „боксер“, како је злонамерно објављено на друштвеним мрежама. У питању је средство за везивање, такозване лисице које су саставни део опреме полицијских службеника.
Лице које је пробило кордон и према коме су употребљена средства принуде је доведено у службене просторије, указана му је лекарска помоћ, а тужилаштво се изјаснило да има елемената кривичног дела ометање овлашћеног службеног лица у вршењу службене дужности.
Поступак оцене оправданости и правилности употребе средстава принуде према наведеном лицу је у току.
МУП