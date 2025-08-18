Пре подне облачно са кишом, поподне разведравање

Извор: РТС, РХМЗ
Променљиво облачно, поподне разведравање, температура до 29 степени
На северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Највиша дневна температура до 29 степени. У Београду пре подне претежно облачно са кишом, поподне разведравање.
У Србији данас променљиво облачно, на северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
После подне и увече очекује се престанак падавина и постепено смањење облачности.
Ветар слаб и умерен, у Банату и на истоку Србије повремено и јак северни и северозападни. Најнижа температура од 14 до 21 степен, а највиша дневна од 24 до 29 степени.
Биометеоролошка прогноза
Побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих.
Опрез се саветује срчаним болесницима, астматичарима и ментално нестабилним особама.
Могуће су метеоропатске реакције у виду реуматских болова и нерасположења.
Учесницима у саобраћају се препоручује концентрација.
У Београду ујутро и пре подне претежно облачно са кишом или краткотрајним пљуском са грмљавином. После подне суво уз постепено смањење облачности.
Ветар слаб и умерен, северозападни. Најнижа температура око 18, највиша око 27 степени.
У уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност, тек понегде са краткотрајном кишом.
Од четвртка поново променљиво и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.