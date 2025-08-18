44 август Фото: Дарка С.
Пре подне облачно са кишом, поподне разведравање

Променљиво облачно, поподне разведравање, температура до 29 степени

На северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Највиша дневна температура до 29 степени. У Београду пре подне претежно облачно са кишом, поподне разведравање.

У Србији данас променљиво облачно, на северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

После подне и увече очекује се престанак падавина и постепено смањење облачности.

Ветар слаб и умерен, у Банату и на истоку Србије повремено и јак северни и северозападни. Најнижа температура од 14 до 21 степен, а највиша дневна од 24 до 29 степени.

Биометеоролошка прогноза

Побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих.

Опрез се саветује срчаним болесницима, астматичарима и ментално нестабилним особама.

Могуће су метеоропатске реакције у виду реуматских болова и нерасположења.

Учесницима у саобраћају се препоручује концентрација.

У Београду ујутро и пре подне претежно облачно са кишом или краткотрајним пљуском са грмљавином. После подне суво уз постепено смањење облачности.

Ветар слаб и умерен, северозападни. Најнижа температура око 18, највиша око 27 степени.

У уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност, тек понегде са краткотрајном кишом.

Од четвртка поново променљиво и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

2-БЕБЕ
Јуче рођени ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
Oтпочињу пријаве за полагање пријемног за специјализоване школе: ИТ школе и настава на енглеском међу најтраженијим!

Ученици осмог разреда који намеравају да упишу неку од специјализованих средњих школа могу од данас до 24. априла да се пријаве за полагање пријемног испита преко портала Моја средња школа. Милош Благојевић из Министарства просвете каже за РТС да су најпопуларнији ИТ смерови за рачунарство и информатику, али да по броју ученика који конкуришу на […]
ТРАНСФОРМЕРСИ: БУЂЕЊЕ ЗВЕРИ

Transformers: Rise of the Beasts, 2023, 126 мин, акција, авантура, научна-фантастика. Уторак, среда 27. и 28. јун 2023, у Великој сали Културног центра у 18.00 часова. Враћајући се акцији и спектаклу који су одушевили фанове широм света, филм ТРАНСФОРМЕРСИ – БУЂЕЊЕ ЗВЕРИ води биоскопску публику у јединствену авантуру из деведесетих година у којој ће упознати […]

