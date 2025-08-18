квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 18. август

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 18. август

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Трнави близу школе и у Пријевору, код надвожњака.

На тим локацијима је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

Slične Vesti
Društvo Grad Kultura

Зашто једна Јапанка помаже у очувању српског културног наслеђа?

vladecaglas

Откривање лепота једне културе у оку човека друге културе прати пут од енигме до откровења. Удружење „Ирмос“ гостовањем Саћи Шимаде пружиће одговор на питање: Зашто једна Јапанка помаже у очувању српског културног наслеђа? Наведени упит одговара теми „Српска средњовековна уметност из јапанске визуре“. Поред гошће из Јапана, свој допринос вечери даће Весна Ђуновић и Наташа […]
Grad

„НЕ О НАМА, БЕЗ НАС!“

Z. Ј.

– Учествовање у доношењу важних одлука, боља доступност услуга, Чачак, град једнаких могућности – неки су од најважнијих циљева новоснованог Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Први пут у историји Чачка основан је Савет за унепређење положаја особа са инвалидитетом (ОСИ). Поред председника и заменика, чине га и 11 чланова. Ти чланови су представници […]
Grad

PRVI DO KRSTA ČETVRTI PUT ANĐELKO KOVAČEVIĆ

I. М.

Anđelko Kovačević po četvrti put je nosilac Bogojavljenskog krsta, pošto je danas u konkurenciji oko 170 takmičara prvi doplivao do Časnog krsta u Zapadnoj Moravi. Među odvažnim plivačima, po hladnom vremenu, bilo je nekoliko dama, kao i dvojica dečaka. Najmlađi učesnik imao je devet, a najstariji 65 godina. Osim Čačana u Zapadnoj Moravi su plivali […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.