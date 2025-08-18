Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 18. август

Anđelko Kovačević po četvrti put je nosilac Bogojavljenskog krsta, pošto je danas u konkurenciji oko 170 takmičara prvi doplivao do Časnog krsta u Zapadnoj Moravi. Među odvažnim plivačima, po hladnom vremenu, bilo je nekoliko dama, kao i dvojica dečaka. Najmlađi učesnik imao je devet, a najstariji 65 godina. Osim Čačana u Zapadnoj Moravi su plivali […]

