ДРЖАВА ПРИПРЕМА МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ГРАЂАНА
ДА ЛИ ОГРАНИЧЕЊЕ ТРГОВАЧКИХ МАРЖИ МОЖЕ ДА УКРОТИ ДИВЉАЊЕ ЦЕНА?
Председник Србије Александар Вучић најавио је да држава припрема велики пакет мера за подршку грађанима који ће бити у примени од 1. септембра. Смањење цена најважнијих производа у трговинама налази се на самом врху листе и према речима Вучића, држава ће донети законе који ће ограничити ниво трговачких маржи. То ће појефтинити, пре свега, прехрамбене производе за 15 до 20 одсто, а главни циљ је да се трговци који на нефер начин подижу цене приморају да их спусте. Планирано је да се ограничења уведу секторски, при чему ће се користити модели и искуства земаља попут Мађарске, Румуније и Северне Македоније, које су већ примениле сличне мере. Држава ће се, како је највљено, побринути и да кредити буду јефтинији, да каматне стопе буду ниже него што су сада. Очекује се да ће нове мере, када ступе на снагу, донети видљиве уштеде потрошачима.
Према речима надлежних, када нове мере буду ступиле на снагу, неће бити директног утицаја на цене, него ће бити ограничене марже. Провера цена ће се спроводити у читавом ланцу, а то је до сада увек било спорно, јер се одговорност за поскупљења често пребацивала са произвођача на трговце и обрнуто. Да подсетимо, наша држава је и у ранијем периоду, тачније пре две године, покушала да сачува стандард грађана акцијом „Боља цена“, захваљујући којој је у трговинама било обзбеђено више од 30 стално снижених производа који се махом сврставају у основне животне намирнице.
И годину дана касније имали смо сличну акцију у којој је више од 80 производа у великом броју трговинских објеката имало снижене цене, а њен циљ је био да се сузбије инфлација изазвана ратом у Украјини и побољша животни стандард грађана. Међутим, добри познаваоци економских прилика у нашој земљи тврде да су трговци, ипак, на неки начин успели да надоместе настале губитке највероватније поскупљењем неких других производа и да овакве мере могу да дају само краткорочо позитивне ефекте, а да би проблем „подивљалих цена“ требало решавати тек након утврђивања узрока ове појаве која је постала наша свакодневица.
Удружења потрошача су и ове године много пута упозоравала на енормно поскупљење готово свих група производа на нашем тржишту, али је корак даље у односу на друге начинила београдска „Ефектива“ која је грађане више пута позивала на бојкот пет великих трговинских ланаца. Касније су ове акције биле усмерене појединачно на одређене трговинске ланце.
Званична статистика показује да су цене у односу на прошлу годину у просеку повећане за 12 одсто. Kада је реч о трговачким маржама, оне су званично од 2021. до 2023. године показале тренд раста, а само у прошлој години су повећане за 9,2 процента. Иначе, просечна маржа у трговини у прошлој години је износила 21, а у прехрамбеној индустрији више од 40 одсто.
ШТА О НАЈАВЉЕНИМ МЕРАМА МИСЛЕ ГРАЂАНИ?
Проверавали смо шта о најављеном сету мера мисле грађани. Они су се махом изјаснили да не верују да ће најављене мере моћи дугорочније да разреше проблем високих цена производа на нашем тржишту, јер су и раније спровођене сличне, које нису донеле жељени исход, а када је реч о ефектима раста плата, наши саговорници сматрају да су они у потпуности поништени сталним поскупљењима не само хране, него и свих других производа.
Чачанин Иван Ј. не верује да би најављено смањење цена могло да буде одрживо на неке дуже стазе.
– Цене на тржишту одређује добра и здрава економија, а не уредбе и наредбе. Да применимо просту рачуницу, ако имамо скуп пољопривредни репроматеријал са најскупљим горивом у региону и најмањим субвенцијама – то доводи до поскупљења пољопривредних производа, што се, наравно, одржава и на сектор прераде растом цена финалних производа због чега они и не могу да конкуришу увозним. И ванредне ситуације у земљи и свету (ратови, климатске промене – суша) утичу на цене основних намирница, као и многи други фактори. Због тога сматрам да овакве мере не могу дугорочно да реше проблем подивљалих цена – каже Иван, посебно наглашавајући да добар пример чувања стандарда грађана представља руски трговински ланац „Светофор“ који је у Србији понудио домаће и стране производе по најнижим ценама у односу на остале домаће и стране трговине и то без претходних уредби Владе, што опет потврђује чињеницу да је тржиште најбољи судија у економији.
И Звонко Н. из Чачка сматра да ће најављене мере за побољшање животног стандарда грађана опет ићи на руку имућнијим грађанима који имају довољно новца за велике куповине, тако да ће они сигурно искористити прилику да набаве и ускладиште велике количине одређених намирница по нижој цени, док ће они са плићим џепом поново јурити по великим трговинама да пронађу производе са сниженим ценама.
– Држава би, за почетак, али и као пример, могла да смањи акцизе на нафту и нафтне деривате, које су, иначе, међу највишима у Европи. Једино Белгија има акцизе попут оних које важе у Србији, а не треба заборавити какав је стандард у тој држави у поређењу са стандардом наших грађана. Такође, високе су и акцизе на кафу и сличне производе. Дакле, наша држава би могла најпре да утиче својим примером на друге, а тек након тога да обећава ограничавање маржи, ако сам добро чуо, за неколико хиљада производа. Мислим да су најављене мере још једно у низу олако датих предизборних обећања, јер се све више говори о расписивању ванредних парламентарних избора – рекао је за наш лист Звонко.
Пензионерка Загорка Ј. каже да има скромну пензију и да је због тога принуђена врло често да одваја од уста да би платила уредно све месечне рачуне.
– Нисам ни осетила претходно повећање пензије. Где год се окренеш, све је много скупо, више не могу ни да попамтим цене, јер се стално мењају. Највише ме плаши најављено поскупљење струје, а брине ме и набавка огрева за зиму. Надам се да ће нам најављене мере државе бар донекле олакшати живот – закључује наша саговорница.
А да су цене, пре свега хране, а онда и осталих производа претерано високе и далеко више од оних по којима исте те артикле набављају грађани са далеко бољим зарадама и животним стандардом у неким другим државама у региону и Европи, рекли су нам Чачани који су током прошле и ове године више пута одлазили у иностранство.
ПОВЕЋАЊЕ МИНИМАЛЦА ТРЕБА ДА ПРАТИ И РАСТ ОСТАЛИХ ЗАРАДА!
Mинимална цена рада ће у Србији од 1. октобра бити повећана за 9,4 одсто и износиће 58.630 динара, односно, 500 евра. То је ванредно повећање минималне цене рада, а редовно усклађивање нас очекује од 1. јануара сваке године. У Савезу самосталних синдиката Србије сматрају да то повећање не може да задовољи потребе, посебно што већ сада постоји најава да ће струја поскупети за неких седам одсто. Представници синдиката сматрају да ће и најављено повећање минималца од 1. октобра већ до краја године појести инфлација.Највећи проблем виде у томе што повећање минималне зараде не прати раст и осталих плата. Према званичним подацима, у Србији минималну зараду прима између 95.000 и 100.000 радника. У Савезу самосталних синдиката Србије процењују да је тај број бар три пута већи, али истовремено истичу да се може очекивати да ће одређени број радничких плата пасти на ниво минималне зараде уколико не дође до њиховог повећања у наредном периоду, бар у проценту за колико се подиже минималац.
В. С.