ПОЧИЊЕ „НУШИЋИЈАДА“

Овогодишњи 16. Фестивал културе, хумора и забаве одржава се од 22. до 24. августа под слоганом „Удахни Нушићијаду“, а поводом 25 година од проглашења Ивањице за ваздушну бању и 95 година од проглашења за климатско место Зетске бановине.
Ове године дан пре званичног отварања манифестације (четвртак) је у знаку изложбе о Бераниславу Нушићу као дипломати и представе „Свет“ ивањичког Аматерског позоришта младих.
Званично отварање фестивала је у петак у 17 часова у центру града када ће традиционално глумац Милан Милосављевић у улози Бранислава Нушића преузети кључеве града и прогласити тродневни режим живљења мале српске вароши. Претходиће му: мала парада –шетња најмлађих учесника до дечије сцене у парку, концерт изненађења, вишебој, надметање у народним спортским дисциплинама и традиционална велика парада.
Програм је и ове године разноврстан, састоји се од изложби, трибина, промоција књига, позоришних представа, концерата. Публици ће се поклонити глумци Београдског драмског и Народног позоришта Приштина, али и Тихомир Станић, Љиљана Стјепановић, Аматерско позориште из Ивањице као и кабареа.
У музичком делу програма наступиће првог дана Пеђа Јовановић и група „Вампири“. У суботу увече планирани су концерти БИГ бенда РТС-а и Уроша Перића, као и групе „Калиопи“ и Рок ко фол“, а у недељу у завршном делу фестивала наступ групе „Бјело дугме трибјут бенд“.
Aкадемски програм чиниће промоције књига „Живот и дело проф. др Недељка Кошанина зачетника ботаничке науке“ новинара и публицисте Емилијана Протића, и „Начин приближавања“ Живорада Недељковића најављене за суботу у Дому културе односно, на Видиковцу у Градском парку, а сутрадан и монографије Ксеније Ђенковић о групи Смак. У суботу се већ традиционално одржава научни скуп о беседништву. Овога пута је тема Нушић као патриота и родољуб. Такође ће бити приређена изложба најуспешнијих ликовних радова овогодишњег конкурса и награђени аутори сатиричних прича.
Посебна и значајна целина фестивала је Дечија сцена која ће окупити многобројне извођаче, глумце, музичаре, аниматоре. Велико интересовање влада за „Пузијаду“ – такмичење беба од шест до 14 месеци и за маскенбал. Програми ће се изводити на сцени у Градском парку и тргу код поште.
Организатори манифестације су: Општина Ивањица, Дом културе и Туристичка организација Ивањице.
Ј.С.