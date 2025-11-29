ПРОХОДНИ ПУТЕВИ У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Снег који је падао од јуче поподне на територији Моравичког округа није направио велике проблеме становницима Чачка, Лучана, Ивањице и Горњег Милановца.
Екипе зимске службе града Чачка, вече и ноћ су провеле на терену, јер је снег интензивно падао током читаве вечери, а температуре су током ноћи биле и испод нуле.
– На свим путевима ван града, а нарочито на већим надморским висинама, снег се задржавао на коловозу, тако да су сви путни правци током ноћи очишћени и посути мешавином соли и каменог агрегата. На градском подручју, поред чишћења путних праваца на Љубић брду, Топаловом брду, Горњој Атеници и Лозници, превентивно је посута со и на кружним токовима, мостовима и степеништима у самом граду. Сви прилази манастирима у Овчарско – кабларској клисури, као и манастиру Вујан у Прислоници, очишћени су и посути сољу и ризлом – саопштено је из ЈП „Градац“.
Радници јавно – комуналних предузећа „Градско зеленило“, „Моравац“ и „Комуналац“ вредно су радиле током прошле ноћи како би путеви били спремним за несметано одвијање саобраћаја.
– Екипе наших Јавно – комуналних предузећа су у приправности и пратиће даљи развој временских прилика и интервенисати у случају потребе. Очекујемо за неколико степени топлију ноћ, са температурама изнад нуле и без падавина. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да због влажних коловоза прилагоде вожњу условима на путу – навели су из ЈП „Градац“.
Снег је у Горњем Милановцу направио мање проблеме у снабдевању струјом у неким месним заједницама.
– Сви путеви на територији општине Горњи Милановац су проходни, а снега готово и да нема у граду. Овога пута највише проблема је било у снабдевању електричном енергијом у горњим селима и на Руднику. Струје још увек нема у Богданици и у засеоку Градови на Руднику. Екипе су на терену, тако да ће тај проблем бити решен у наредних сат до два – рекао је Милорад Димитријевић из Штаба за ванредне ситуације Општине Горњи Милановац.
У Горњем Драгачеву висина снежног покривача је око 20, док је у нижим деловима општине око 10 центиметара.
– Општински путеви првог и другог реда су чисти и проходни. Екипе са потребном механизацијом су на терену још од ноћас и није било већих проблема. Снег се полако већ топи – речено је из ЈП „Драгачево путеви“.
У ивањичком крају сви путеви су проходни, у вишим пределима општине снега има до 25 центиметара, док је у нижим пределима висина снежног покривача до десет центиметара.
В. Ј.
Фото: ЈП „Градац“