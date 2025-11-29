Dragačevo G.Milanovac Grad Ivanjica

ПРОХОДНИ ПУТЕВИ У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

Z. Ј. Komentara (0)

Снег који је падао од јуче поподне на територији Моравичког округа није направио велике проблеме становницима Чачка, Лучана, Ивањице и Горњег Милановца.

Екипе зимске службе града Чачка, вече и ноћ су провеле на терену, јер је снег интензивно падао током читаве вечери, а температуре су током ноћи биле и испод нуле.

– На свим путевима ван града, а нарочито на већим надморским висинама, снег се задржавао на коловозу, тако да су сви путни правци током ноћи очишћени и посути мешавином соли и каменог агрегата. На градском подручју, поред чишћења путних праваца на Љубић брду, Топаловом брду, Горњој Атеници и Лозници, превентивно је посута со и на кружним токовима, мостовима и степеништима у самом граду. Сви прилази манастирима у Овчарско – кабларској клисури, као и манастиру Вујан у Прислоници, очишћени су и посути сољу и ризлом – саопштено је из ЈП „Градац“.

Радници јавно – комуналних предузећа „Градско зеленило“, „Моравац“ и „Комуналац“ вредно су радиле током прошле ноћи како би путеви били спремним за несметано одвијање саобраћаја.

– Екипе наших Јавно – комуналних предузећа су у приправности и пратиће даљи развој временских прилика и интервенисати у случају потребе. Очекујемо за неколико степени топлију ноћ, са температурама изнад нуле и без падавина. Апелујемо на све учеснике у саобраћају да због влажних коловоза прилагоде вожњу условима на путу – навели су из ЈП „Градац“.

Снег је у Горњем Милановцу направио мање проблеме у снабдевању струјом у неким месним заједницама.

– Сви путеви на територији општине Горњи Милановац су проходни, а снега готово и да нема у граду. Овога пута највише проблема је било у снабдевању електричном енергијом у горњим селима и на Руднику. Струје још увек нема у Богданици и у засеоку Градови на Руднику. Екипе су на терену, тако да ће тај проблем бити решен у наредних сат до два – рекао је Милорад Димитријевић из Штаба за ванредне ситуације Општине Горњи Милановац.

У Горњем Драгачеву висина снежног покривача је око 20, док је у нижим деловима општине око 10 центиметара.

– Општински путеви првог и другог реда су чисти и проходни. Екипе са потребном механизацијом су на терену још од ноћас и није било већих проблема. Снег се полако већ топи – речено је из ЈП „Драгачево путеви“.

У ивањичком крају сви путеви су проходни, у вишим пределима општине снега има до 25 центиметара, док је у нижим пределима висина снежног покривача до десет центиметара.

В. Ј.

Фото: ЈП „Градац“

Slične Vesti
Grad Kultura

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

G. D.
Dragačevo

ОРКЕСТАР ЖЕЉКА БАКТЕРОВИЋА НАЈБОЉИ ОМЛАДИНСКИ ОРКЕСТАР ОВОГОДИШЊЕГ САБОРА ТРУБАЧА

Z. Ј.

Другог такмичарског дана овогодишњег Сабора трубача у Гучи, надметали су се млади трубачки оркестри Србије. Најбољи омладински оркестар на 64. Сабору трубача је oркестар Жељка Бактеровића. Најбољи млади трубач на овогодишњем Сабору трубача је Младен Крстић из Загужања. Други омладински оркестар је oркестар Давида Антића из Власотинца, а други трубач је Матеја Станисављевић из oркестра […]
Grad Hronika

Управљајући „аудијем“ оборио педесеттрогодишњу жену, ван пешачког прелаза

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова у Чачку Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, по налогу надлежног тужилаштва, поднеће кривичну пријаву против двадесетседмогодишњег мушкарца због постојања основа сумње да је извршио кривично дело, тешко дело против безбедности јавног саобраћаја. Он се сумњичи да је, синоћ у Улици Девет Југовића, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.