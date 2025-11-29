Рекордан буџет од 2.7 милијарди динара за 2026. годину
Општинско веће Горњег Милановца одржало је 22. седницу. Кључна тема седнице било је разматрање и утврђивање предлога Одлуке о буџету општине за 2026. годину. Тиме је покренут процес усвајања најважнијег финансијског документа за наредну годину. Председник општине Дејан Ковачевић назначио је, поред чињенице да је буџет за наредну годину знатно увећан, да су средства опредељена најпре за улагање у образовање деце и младих:
-Пре свега, ја бих истакао да је ово рекордан буџет; откад сам ја председник општине Горњи Милановац. Преко 2.700.000.000 динара износиће буџет за 2026. годину. Ту су, наравно, средства која су опредељена за све буџетске кориснике. Ја бих издвојио образовање, у које ћемо уложити преко 600.000.000 динара, што значи да једна четвртина буџета одлази на образовање и на децу. Ту се налази и Предшколска установа „Сунце”, основно и средње образовање, тако да можемо рећи да је наш буџет пре свега окренут деци и младима. Друга ставка у буџету по величини јесте скоро 410.000.000 динара за капиталне пројекте које ће се радити у следећој години. Од капиталних пројеката сигурно су најзначајније улице и мостови.
Значајни пројекти који су предвиђени буџетом за 2026. годину, што се тиче саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, су: мост на реци Чемерници у Коштунићима и регулација речног корита у зони моста, прикључак Улице Рада Кончара на Трушову, реконструкција Љубићске улице, рехабилитација Железничке улице, мост на некатегорисаном путу у Угриновцима, мост у Млаковцу, изградња два моста у Месној заједници Драгољ, реконструкција Улице Рајка Миловановића, мост на реци Каменици у Богданици, пешачки мост на реци Деспотовици, као и канделабри и мобилијар поред реке Деспотовице.
Ковачевић је потом изнео и детаље о финансирању путних праваца из преосталих средстава:
– Користим прилику да вас обавестим да ће се од средстава која су остала од изградње приступне саобраћајнице, у укупном износу од 236.344.876 динара, урадити следећи путни правци (уговори су сви потписани): у питању је Стара пруга – 43.029.948 динара, комплетна Улица Наталије Царевић – 28.562.940 динара, пут Озрем – Горњи Бранетићи – 87.284.400 динара, Брусница – Савићи – Таково – 99.619.092 динара, приступни путеви који су уз саму трасу приступне саобраћајнице: пут до шуме, пут кроз шуму, пут до моста, пут ка цркви – у укупном износу од 25.117.470 динара. Ови путни правци ће се радити чим временски услови буду то дозволили.
Говорећи о реализацији пројеката, Ковачевић је истакао:
-Ми смо у овој години расписали део јавних набавки за мостове и за путеве које су требале да крену у реализацију и у 2025. години. Сматрам да транспарентност поступка јавне набавке говори о томе колико смо пажљиво радили на сваком кораку избора извођача. За неке позиције имали смо и по осам понуда и наравно да су извођачи радова који су конкурисали на самој набавци све своје правне потезе урадили – имали су право на то – зато су нам јавне набавке можда касније закључене, али свакако све оно што је планирано да се заврши, биће завршено чим време то дозволи у наредној години. Све активности које смо планирали за 2026. годину биће реализоване у истој.
Поред буџета, већници су посебну пажњу посветили енергетској ефикасности и развоју сеоског туризма. Усвојен је предлог за расписивање јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације домаћинстава у 2025. години, а такође, донете су и одлуке које подстичу развој туризма у сеоским подручјима.
Као и сваке године, општина Горњи Милановац издваја средства за подстицаје и у туризму и ми можемо да се похвалимо да смо шампиони у сеоском туризму на територији читаве Србије. За то смо добили и прву награду Новосадског сајма. Преко 130 регистрованих пољопривредних домаћинстава која се баве сеоским туризмом је велика ствар за општину Горњи Милановац. Сваке године све више гостију имамо. Туристичка организација ради на једној платформи која треба да нам покаже тачне податке колико ноћења на територији општине имамо и када пређемо ту магичну цифру од сто хиљада ноћења у једној години, имаћемо много више бенефита од самог Министарства туризма. Ја мислим да ми то већ имамо, само да нисмо били ажурни, односно да наши домаћини нису били ажурни да попуњавају апликацију. Све то значајно је и на нивоу Србије – да се зна колико ноћења имамо у сеоском туризму у Горњем Милановцу – закључио је Ковачевић.
Поред тога, већници су разматрали и низ питања из области урбанизма, комуналних делатности и заштите животне средине, укључујући и програм контроле квалитета ваздуха.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ