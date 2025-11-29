ДАН РЕПУБЛИКЕ, 29. НОВЕМБАР

Празник Дан Републике прослављао се на данашњи дан, 29. новембра, у социјалистичкој Југославији, а у Србији је обележаван до 2002. године, када је укинут одлуком Савезне скупштине.
Дан Републике био је један од пет државних празника у социјалистичкој Југославији и обележаван је у знак сећања на Друго заседање АВНОЈ-а 29. новембра 1943. године, када је АВНОЈ конституисан у законодавно и извршно представничко тело Југославије.
Свечане академије су организоване у главним градовима република СФРЈ, а одржаване су и бројне спортске и културне манифестације.