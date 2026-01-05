ПОДРШКА РОДИТЕЉСТВУ И РАНОМ ОДРАСТАЊУ

Град Чачак заједно са Сталном конференцијом градова и општина, Уницефом, Плеј мобилом, а преко Дом здравља обрадоваће малишане играчкама. У оквиру једног од бројних пројеката Уницефа ставља се акценат на јачање локалних капацитета, стварање подстицајног окружења, подршку раном развоју деце, подршку родитељству.
– Захваљујући доброј сарадњи Града Чачка са Сталном конференцијом градова и општина, Уницефом, Плеј мобилом, за наш град смо обезбедили донацију вредну око 280.000 динара, али овога пута у играчкама, што је више од 200 пакета играчака који су намењени малишанима у нашем граду. Тим за породично оријентисане ране интервенције свакодневно је са децом, пре свега, са малишанима који имају потешкоће у развоју и њиховим родитељима. Пружају им стручну и континуирану подршку. Захваљујући њиховим залагањима и напорима препознати смо као одговорна локална самоуправа и успели смо да остварими ову вредну донацију. После Божића ћемо поделити играчке предшколским установама и тако ћемо обухватити велики број малишана, а играчке ће бити додељене деци и кроз Развојно саветовалиште које ради у оквиру Дома здравља – рекла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника.
Петронијевић је додала да ће локална самоуправа наставити овим путем, како би сва деца осетила помоћ и подршку у одрастању.
– Имали смо разне хуманитарне акције, али и бројне акције са нашим партнерима. Стална конференција градова и општина нам увек излази у сусрет, трудићемо се да и у овој години оставримо бројне донације и да малишанима пружимо подршку какву заслужују – навела је помоћница градоначелника.
Др Ненад Мојсиловић, директор чачанског Дома здравља искористио је прилику да свим суграђанима пожели срећне празнике, а пре свега, добро здравље.
– Трудићемо се да унапредимо наше услуге у новој години и да будемо још бољи. Потребна нам је сарадња, желимо и од грађана да учествују у раду Дома здравља. Ово је значајна инвестиција коју смо добили, играчке ће бити подељене најмлaђима. Уницеф је институција која увек разуме потребе деце и то је веома битно. У 2026. години, надам се наставку добре сарадње и добром здрављу – рекла је др Ненад Мојсиловић, директор Дома здравља.
– Ми први улазимо у сваку кућу када стигне беба, тако да најбоље и сагледамо ситуацију. Одличну сарадњу имамо са градом, Центром за социјални рад, Црвеним крстом и увек сигнализирамо, упозоравамо. Ми смо служба која не лечи, али упућује на друге службе које су потребне – рекла је Ана Петрић, главна сестра за повивалентну патронажу Дома здравља Чачак.
Овакви пројекти значајна су подршка родитељима, али и деци од најранијег узраста којима је свакога дана потребна љубав и пажља.
