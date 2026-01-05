ПОДРШКА РОДИТЕЉСТВУ И РАНОМ ОДРАСТАЊУ

Na ulicama Čačka primetno je manje ljudi nego prethodnih dana. Tako je i u ugostiteljskim objektima. Po slikama grad reklo bi se da Čačni poštuju mere koje su donete radi sprečavanja širenja korona virusa. A poslušajmo i šta neki od njih kažu: Ugostiteljski objekti poštuju naredbe radnog vremene, a neki samoinicijativno, kao društveno odgovorni vrše […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

