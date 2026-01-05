Grad

ПОДРШКА РОДИТЕЉСТВУ И РАНОМ ОДРАСТАЊУ

Z. Ј. Komentara (0)

Град Чачак заједно са Сталном конференцијом градова и општина, Уницефом, Плеј мобилом, а преко Дом здравља обрадоваће малишане играчкама. У оквиру једног од бројних пројеката Уницефа ставља се акценат на јачање локалних капацитета, стварање подстицајног окружења, подршку раном развоју деце, подршку родитељству.

Ана Петрић, главна сестра за повивалентну патронажу Дома здравља Чачак, Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника, др Ненад Мојсиловић, директор Дома здравља, Надица Никетић, главна сестра Дома здравља

 – Захваљујући доброј сарадњи Града Чачка са Сталном конференцијом градова и општина, Уницефом, Плеј мобилом, за наш град смо обезбедили донацију вредну око 280.000 динара, али овога пута у играчкама, што је више од 200 пакета играчака који су намењени малишанима у нашем граду. Тим за породично оријентисане ране интервенције свакодневно је са децом, пре свега, са малишанима који имају потешкоће у развоју и њиховим родитељима. Пружају им стручну и континуирану подршку. Захваљујући њиховим залагањима и напорима препознати смо као одговорна локална самоуправа и успели смо да остварими ову вредну донацију. После Божића ћемо поделити играчке предшколским установама и тако ћемо обухватити велики број малишана, а играчке ће бити додељене деци и кроз Развојно саветовалиште које ради у оквиру Дома здравља – рекла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника.

Петронијевић је додала  да ће локална самоуправа наставити овим путем, како би сва деца осетила помоћ и подршку у одрастању.

– Имали смо разне хуманитарне акције, али и бројне акције са нашим партнерима. Стална конференција градова и општина нам увек излази у сусрет, трудићемо се да и у овој години оставримо бројне донације и да малишанима пружимо подршку какву заслужују – навела је помоћница градоначелника.

Др Ненад Мојсиловић, директор чачанског Дома здравља искористио је прилику да свим суграђанима пожели срећне празнике, а пре свега, добро здравље.

– Трудићемо се да унапредимо наше услуге у новој години и да будемо још бољи. Потребна нам је сарадња, желимо и од грађана да учествују у раду Дома здравља. Ово је значајна инвестиција коју смо добили, играчке ће бити подељене најмлaђима. Уницеф је институција која увек разуме потребе деце и то је веома битно. У 2026. години, надам се наставку добре сарадње и добром здрављу – рекла је др Ненад Мојсиловић, директор Дома здравља.

– Ми први улазимо у сваку кућу када стигне беба, тако да најбоље и сагледамо ситуацију. Одличну сарадњу имамо са градом, Центром за социјални рад, Црвеним крстом и увек сигнализирамо, упозоравамо. Ми смо служба која не лечи, али упућује на друге службе које су потребне – рекла је Ана Петрић, главна сестра за повивалентну патронажу Дома здравља Чачак.

Овакви пројекти значајна су подршка родитељима, али и деци од најранијег узраста којима је свакога дана потребна љубав и пажља.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Aktuelno Grad

УСКОРО ПОНОВО ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА СМС-ОМ

I. М.

На седници Градског већа усвојен је предлог чачанске фирме „Докус“ да без надокнаде уступи софтверско решење за наплату паркирања путем СМС- Јавно комуналном предузећу „Паркин сервис“. На овај начин Чачани ће поново моћи да користе услугу наплате паркирања преко СМС поруке, која је укинута половиноим фебруара.
Grad

KAKO IZGLEDAJU ČAČANSKE ULICE I DA LI SE ČAČANI PRIDRŽAVAJU MERA, POGLEDAJTE I POSLUŠAJTE (FOTO/VIDEO)

I. М.

Na ulicama Čačka primetno je manje ljudi nego prethodnih dana. Tako je i u ugostiteljskim objektima. Po slikama grad reklo bi se da Čačni poštuju mere koje su donete radi sprečavanja širenja korona virusa. A poslušajmo i šta neki od njih kažu: Ugostiteljski objekti poštuju naredbe radnog vremene, a neki samoinicijativno, kao društveno odgovorni vrše […]
Grad

Otvoren novi poziv za startap program Raising Starts

G. D.

Stručna podrška i do 15.000 CHF za lokalni razvoj i globalni rast inovativnih ideja Otvoren novi poziv za startap program Raising Starts Naučno-tehnološki park Beograd (NTP Beograd), raspisao je uz podršku Vlade Švajcarske i u partnerstvu sa Naučno-tehnološkim parkom Niš (NTP Niš ) i Naučno-tehnološkim parkom Čačak (NTP Čačak), novi poziv za Raising Starts, prvi […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.