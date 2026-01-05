Божићни концерт Дечијег хора „Ирмос“ биће одржан на други дан Божића, у четвртак, 8. јануара, у 19 сати, у свечаној сали Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ у Чачку.
Отпочело овогодишње обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Првим априлским даном, дакле, данашњим радовима у булевару Вука Караџића започете су овогодишње активности на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације. Поверавањем ове активности ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак уз надзор ЈП „Градац“ и набавком неопходне опреме, град Чачак је направио значајан помак у овој области. Из ЈП „Градац“ наводе да им је циљ да у овој години, […]
Doktor Roganović na čelu čačanskih Dveri
Na sinoćnoj sednici gradske organizacije Srpskog pokreta Dveri u Čačku, na kojoj se biralo novo rukovodstvo, dr Milan Roganović, poznati čačanski lekar, jednoglasno je izabran za novog predsednika Dveri Čačak. Za potpredsednike su izabrani Biljana Rubaković, profesor, Dragan Ćendić, privatni preduzetnik i Đorđe Šipetić, arhitekta. U novu Upravu gradske organizacije Dveri u Čačku ušli su […]
УКЉУЧИВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦУ
ОБЕЛЕЖЕН 5. МАЈ, МЕЂУНАРОДНИ ДАН САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Чачански Центар за самостални живот (ЦИЛ Чачак) обележио је 5. мај, Међународни дан самосталног живота особа са инвалидитетом. Ове године Европска мрежа центара за самостални живот (ENIL), овај дан је посветила теми „Самостални живот и укључивање у заједницу“. – Ово је веома важна тема, јер […]