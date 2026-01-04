ОБЛАЧНО И ХЛАДНО, УЗ КИШУ И СНЕГ

Прогноза времена за 5. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Понедељак: Облачно и у већем делу земље хладно. На северу и западу, ледени дан са највишом дневном температуром испод 0 степени и углавном снежне падавине уз даље мање повећање висине снежног покривача. У осталом делу земље падаће снег и киша која ће се ледити при тлу и то нарочито у централном појасу земље (од југа Бачке, Срема, западне и југозападне Србије, преко Београда, јужног Баната, Шумадије, Поморавља и Хомоља, даље ка истоку – Тимочкој и Неготинској Крајини), док ће на југу и југоистоку Србије бити топлије време са кишом. Ветар слаб и умерен, на северу североисточни, а у осталом делу земље јужни и југоисточни који ће у планинским пределима источне Србије бити повремено и јак.
Јутарња температура од -3 до 4 , а највиша дневна у већини крајева од -1 до 3, на крајњем југу и југоистоку топлије од 7 до 12 степени.
Упозорење: Снег, мање повећање снежног покривача, Ледена киша/росуља на ширем подручју, Количина падавина већа од 30 l/m² за 12 h, вероватноћа 90%