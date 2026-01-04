ИМА, СНЕГ, ФОТО: ЈЕЛЕНА МИЛАДИНОВИЋ
Društvo

ОБЛАЧНО И ХЛАДНО, УЗ КИШУ И СНЕГ

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 5. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Понедељак: Облачно и у већем делу земље хладно. На северу и западу, ледени дан са највишом дневном температуром испод 0 степени и углавном снежне падавине уз даље мање повећање висине снежног покривача. У осталом делу земље падаће снег и киша која ће се ледити при тлу и то нарочито у централном појасу земље (од југа Бачке, Срема, западне и југозападне Србије, преко Београда, јужног Баната, Шумадије, Поморавља и Хомоља, даље ка истоку – Тимочкој и Неготинској Крајини), док ће на југу и југоистоку Србије бити топлије време са кишом. Ветар слаб и умерен, на северу североисточни, а у осталом делу земље јужни и југоисточни који ће у планинским пределима источне Србије бити повремено и јак.

ИМА, СНЕГ, ФОТО: ЈЕЛЕНА МИЛАДИНОВИЋ
ФОТО: ЈЕЛЕНА МИЛАДИНОВИЋ

Јутарња температура од -3 до 4 , а највиша дневна у већини крајева од -1 до 3, на крајњем југу и југоистоку топлије од 7 до 12 степени. 

Упозорење: Снег, мање повећање снежног покривача, Ледена киша/росуља на ширем подручју, Количина падавина већа од 30 l/m² за 12 h, вероватноћа 90%

Slične Vesti

СТРУЈА
Društvo

И данас радови на далеководима и мрежи ниског напона…

G. D.

Данас ће, од 9 до 14 часова, због радова на мрежи ниског напона, без електричне енeргије бити потрошачи у улицама: Балканској, од бр. 21 до 63 и од 34 до 84; Црногорској, од броја 1 до броја 8 и Улици 181 Због радова на далеководу, без електричне енергије биће и потрошачи у Трнави од 08:00 […]
Društvo

БОЈОВИЋИ ИЗ БРЕЗОВИЦЕ, УСПЕШНИ УЗГАЈИВАЧИ СТАРЕ РАСЕ СВИЊА – МОРАВКЕ СА ЈЕЛИЦЕ ПО ЦЕЛОЈ СРБИЈИ

vesna

Захваљујући Горану Бојовићу из чачанског села Брезовице све је више моравки у Србији. Ову стару расу свиња, која је била готово пред нестајањем, Бојовићи су почели да гаје пре две године, кренули су са четири опрашене крмаче, а сада имају око 150 ових „црнки“. Горан ту није стао, већ је покренуо и Пољопривредно-сточарску задругу „Моравка“, […]
Društvo

НОВА „МОДА“ ОДЛАГАЊА СМЕЋА

G. D.

Тачно је да на сеоском подручју нема много контејнера за одлагање отпада. Најчешће се понеки од њих налазе у центру села или на спрцијално урађеним рециклажним платоима које имају поједине сеоске месне заједнице на подручју Града Чачка, док Краљевчани и у тој области много каскају за комшијама Чачанима. Ипак, без обзира на то што наша […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.