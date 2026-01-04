ПРОХОДНИ ПУТЕВИ У ЧАЧКУ

Путеви на територији града Чачка су проходни и саобраћај се одвија без проблема. Екипе ЈКП „Моравац“ започињу чишћење и посипање путева у својој надлежности од 22 сата, а ЈКП „Градско зеленило“ од поноћи.
– Током вечери, започете су припреме и обилазак путева на територији града, у циљу предузимања активности током ноћи, како бисмо спремно дочекали јутро и први радни дан после новогодишњих празника. Због ниских температура и најављених падавина (ледене кише и снега), на градском подручју, ЈКП „Комуналац“ је већ од 19 часова започело посипање соли на коловозима на вишим надморским висинама у граду (Љубић брдо, Топалово брдо, Лозница, Горња Атеница, Гучки пут и Бељински вис), као и критичним локација (мостови и кружни токови) – саопштено је из ЈП „Градац“.
ЈП „Градац“ ће пратити упозорења РХМЗ и Сектора за ванредне ситуације МУП-а и у складу са тим предузимати даље кораке.
Током предстојећих божићних празника, посебну пажњу ћемо посветити одржавању путева који воде ка манастирима и црквама на територији нашег града.
– Апелујемо на све учеснике у саобраћају да обавезно користе зимске пнеуматике и поседују зимску опрему, да вожњу прилагоде условима на путу, да одржавају одстојање, али и да без преке потребе не крећу на пут. Пешацима саветујемо да користе адекватну обућу и да без потребе не излазе у случају појаве ледене кише – саопштено из ЈП „Градац“.
Екипе наших јавно – комуналних предузећа „Комуналац“, „Градско зеленило“ и „Моравац“, током прошле ноћи извршиле су посипање соли и агрегата на свим путним правцима предвиђеним Програмом зимске службе града Чачка, тако да смо јутро дочекали спремни и без поледице на путевима.
ЈП „Градац“ Чачак