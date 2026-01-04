Grad

ПРОХОДНИ ПУТЕВИ У ЧАЧКУ

Z. Ј. Komentara (0)

Путеви на територији града Чачка су проходни и саобраћај се одвија без проблема. Екипе ЈКП „Моравац“ започињу чишћење и посипање путева у својој надлежности од 22 сата, а ЈКП „Градско зеленило“ од поноћи.

– Током вечери, започете су припреме и обилазак путева на територији града, у циљу предузимања активности током ноћи, како бисмо спремно дочекали јутро и први радни дан после новогодишњих празника. Због ниских температура и најављених падавина (ледене кише и снега), на градском подручју, ЈКП „Комуналац“ је већ од 19 часова започело посипање соли на коловозима на вишим надморским висинама у граду (Љубић брдо, Топалово брдо, Лозница, Горња Атеница, Гучки пут и Бељински вис), као и критичним локација (мостови и кружни токови) – саопштено је из ЈП „Градац“.

ЈП „Градац“ ће пратити упозорења РХМЗ и Сектора за ванредне ситуације МУП-а и у складу са тим предузимати даље кораке.

Током предстојећих божићних празника, посебну пажњу ћемо посветити одржавању путева који воде ка манастирима и црквама на територији нашег града.

– Апелујемо на све учеснике у саобраћају да обавезно користе зимске пнеуматике и поседују зимску опрему, да вожњу прилагоде условима на путу, да одржавају одстојање, али и да без преке потребе не крећу на пут. Пешацима саветујемо да користе адекватну обућу и да без потребе не излазе у случају појаве ледене кише – саопштено из ЈП „Градац“.

Екипе наших јавно – комуналних предузећа „Комуналац“, „Градско зеленило“ и „Моравац“, током прошле ноћи извршиле су посипање соли и агрегата на свим путним правцима предвиђеним Програмом зимске службе града Чачка, тако да смо јутро дочекали спремни и без поледице на путевима.

ЈП „Градац“ Чачак

Slične Vesti
Grad

VODA ZA ČAČANSKU BOLNICU

Z. Ј.

Naftna industrija Srbije poklonila je oko pet hiljada litara pijaće vode „Jazak“ Opštoj bolnici Čačak. Tako je nastavila da pomaže zdravstvene ustanove u Srbiji. Bolnica u Čačku, krajem prošle godine, dobila je od NIS-a i sredstva za nabavku računarske opreme za administrativne poslove. – Izražavam duboko poštovanje i zahvalnost zdravstvenim radnicima na naporima koje ulažu […]

ПИЈАЦА
Aktuelno Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ     22. 11. Пројино брашно   100-120 Кромпир   80-100 Пасуљ   350-700 Паприка   100-280 Парадајз   150-250 Краставци   150-200 Тиквице   250 Цвекла   120 Спанаћ   300 Купус   80-100 Целер   250-500 Першун веза   50 Шаргарепа   100-150 Зелени лист купуса   100 Зелена […]
Grad

УСКОРО ПОЧИЊЕ ШКОЛА АРГЕНТИНСКОГ ТАНГА У ЧАЧКУ

G. D.

После првог фестивала аргентинског танга, Чачак добија и школу овог прелепог плеса.Часови ће ће бити одржавани суботом од 18 до 19:30 часова и недељом од 12 до 13:30 часова Star Dance Studio, Светозара Марковића 83, ЧачакСтудентима и средњошколцима је обезбеђен попуст од 50 %.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.