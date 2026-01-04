Društvo

Празнична хуманитарна акција Ученичког парламента Гимназије

Z. Ј. Komentara (0)

Током децембра Ученички парламент наше школе организовао је традиционалну хуманитарну акцију са намером да, осим празничне атмосфере у школи, у заједницу унесе и дух разумевања и међусобне подршке. Празнична хуманитарна акција реализована је прикупљањем донација за формирање новогодишњих пакетића за децу и пакета помоћи за оне којима је помоћ најпотребнија.

Током акције наишли смо на велики одзив ученика, професора и грађана који су у њој учествовали својим прилозима. Такође, неизмерно смо захвални локалним предузеђима: ,,DSD Euroline“, ,,Mivex“, ,,P…S… Fashion“, ,,Tiffany Production“, ,,КМN“, ,,Swisslion-Takovo“, ,,Polo Čačak“ и ,,Premier Group“ на несебичности јер су одвојили и време и новац за учествовање у нашој акцији.

Захваљујући великом ангажовању ученика, успешно смо од свих донација формирали 150 новогодишњих пакетића и велики број пакета помоћи са основним животним намирницама и средствима за хигијену, који су послати у СОС Дечије село Краљево (одсек за Чачак).

Веома нам је драго што је акција наишла на снажан и искрен одзив, како ученика и професора наше школе, тако и бројних предузећа и појединаца из нашег града. Њихова спремност да издвоје своје време, средства и труд још једном је доказ да заједништво и хуманост имају велику вредност, нарочито у временима када се сви подсећамо важности доброте и бриге за друге.

Желимо да се још једном искрено захвалимо свима који су дали свој допринос успешној реализацији ове акције и потврдили да су емпатија, солидарност и одговорност темељне вредности наше школе.

Магдалена Шиљковић III4

Slične Vesti

тражимо посао за вас
Društvo

Огласи и рекламе, 4. март 2022.

G. D.
Društvo

TURSKA KOMPANIJA U PRANJANIMA, NAJAVIO VUČIĆ

I. М.

U gornjomilanovačkoj opštini bi u narednom periodu jedna strana kompanija, najverovatnije turska, mogla da otvori svoj pogon, izjavio je danas u Pranjanima predsednik Srbije Aleksandar Vučić. – Ja bih da u Gornji Milanovac dovedemo nekog investitora koji bi zaposlio od 250 do 400 radnika. Problem sa turskim investitorima je taj što su u toj zemlji niža […]
Društvo

SPREMITE SE NA GUŽVE: SAOBRAĆAJ SA AUTOPUTA LJIG-PRELJINA PREUSMEREN NA IBARSKU MAGISTRALU

I. М.

VOZAČI su sе od četvrtka, 8. avgusta, u sedam sati ujutru, i na deonici od Ljiga do Preljine vratilи na Ibarsku magistralu. Ovaj deo Koridora 11, koji je otvoren za saobraćaj u novembru 2016. godine, biće zatvoren do 18. avgusta. Postojeći auto-put se zatvara kako bi se spojio sa novim deonicama od Obrenovca do Ljiga. […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.