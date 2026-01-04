Празнична хуманитарна акција Ученичког парламента Гимназије

Током децембра Ученички парламент наше школе организовао је традиционалну хуманитарну акцију са намером да, осим празничне атмосфере у школи, у заједницу унесе и дух разумевања и међусобне подршке. Празнична хуманитарна акција реализована је прикупљањем донација за формирање новогодишњих пакетића за децу и пакета помоћи за оне којима је помоћ најпотребнија.
Током акције наишли смо на велики одзив ученика, професора и грађана који су у њој учествовали својим прилозима. Такође, неизмерно смо захвални локалним предузеђима: ,,DSD Euroline“, ,,Mivex“, ,,P…S… Fashion“, ,,Tiffany Production“, ,,КМN“, ,,Swisslion-Takovo“, ,,Polo Čačak“ и ,,Premier Group“ на несебичности јер су одвојили и време и новац за учествовање у нашој акцији.
Захваљујући великом ангажовању ученика, успешно смо од свих донација формирали 150 новогодишњих пакетића и велики број пакета помоћи са основним животним намирницама и средствима за хигијену, који су послати у СОС Дечије село Краљево (одсек за Чачак).
Веома нам је драго што је акција наишла на снажан и искрен одзив, како ученика и професора наше школе, тако и бројних предузећа и појединаца из нашег града. Њихова спремност да издвоје своје време, средства и труд још једном је доказ да заједништво и хуманост имају велику вредност, нарочито у временима када се сви подсећамо важности доброте и бриге за друге.
Желимо да се још једном искрено захвалимо свима који су дали свој допринос успешној реализацији ове акције и потврдили да су емпатија, солидарност и одговорност темељне вредности наше школе.
Магдалена Шиљковић III4