БЕБЕ4444444
Zdravstvo

Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

G. D. Komentara (0)

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

ФОТО: АРХИВА

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

Један пацијент преминуо

G. D.

На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализованo је 26 пацијената.  У респираторном центру смештена су два пацијента, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа примљена су два, а отпуштено шест пацијенaта. На жалост, један пацијент је преминуо, Ч.Ч. (1937) из Чачка (позитиван). Хоспитализоване су две Covid позитивне породиље на […]

Маске
Društvo Zdravstvo

ЧАЧАНСКА БОЛНИЦА: И даље ОБАВЕЗНО НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ

G. D.

Из управе Опште болнице Чачак нам је стигло саопштење о обавезном ношењу маски у тој здравственој установи, које објављујемо у целости: С обзиром на то да надлежне институције упозоравају на могућност пораста броја заражених вирусом COVID – 19, као и могући нови талас заражавања, подсећамо кориснике наших услуга и њихове пратиоце да је и даље […]

БЕБЕЕЕЕ
Društvo Grad Zdravstvo

Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.