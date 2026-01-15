Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.
Један пацијент преминуо
На свим одељењима у оквиру Опште болнице Чачак која су претворена у ковид одељења хоспитализованo је 26 пацијената. У респираторном центру смештена су два пацијента, нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа примљена су два, а отпуштено шест пацијенaта. На жалост, један пацијент је преминуо, Ч.Ч. (1937) из Чачка (позитиван). Хоспитализоване су две Covid позитивне породиље на […]
ЧАЧАНСКА БОЛНИЦА: И даље ОБАВЕЗНО НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ
Из управе Опште болнице Чачак нам је стигло саопштење о обавезном ношењу маски у тој здравственој установи, које објављујемо у целости: С обзиром на то да надлежне институције упозоравају на могућност пораста броја заражених вирусом COVID – 19, као и могући нови талас заражавања, подсећамо кориснике наших услуга и њихове пратиоце да је и даље […]