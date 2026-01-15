КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОСУМЊИЧЕНЕ ДА СУ ЕСТРАДНУ УМЕТНИЦУ И ЧЛАНОВЕ ОРКЕСТРА ГАЂАЛИ ЛЕДЕНИЦАМА

САОПШТЕЊЕ Министарства унутрашњих послова
Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку поднели су кривичне пријаве против Г. М. (1984), Т. Б. (1990), Д. И. (2007), М. Р. (1992), С. М. (1972) и Д. Т. (1972) из Чачка, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.
Сумња се да су они леденицама гађали естрадну уметницу Ану Бекуту и чланове оркестра, током концерта поводом дочека Православне Нове године на Градском тргу у Чачку.
Г. М., Т. Б., Д. И. и М. Р. су уз извештај о полицијском хапшењу, приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Чачку, док су С. М. и Д. Т. по позиву приступили у просторије тужилаштва, ради саслушања. Против свих осумњичених поднете су кривичне пријаве у редовном поступку.
Такође, полиција ће против А. Т. (1960), Б. М. (1985), Д. М. (1988), В. Ј. (2004) и Д. С. (1982) из Чачка поднети прекршајне пријаве за непристојно, дрско и безобзирно понашање у складу са Законом о јавном реду и миру.