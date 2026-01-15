ПОЛИЦИЈА
Hronika

КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОСУМЊИЧЕНЕ ДА СУ ЕСТРАДНУ УМЕТНИЦУ И ЧЛАНОВЕ ОРКЕСТРА ГАЂАЛИ ЛЕДЕНИЦАМА

G. D. Komentara (0)

САОПШТЕЊЕ Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку поднели су кривичне пријаве против Г. М. (1984), Т. Б. (1990), Д. И. (2007), М. Р. (1992), С. М. (1972) и Д. Т. (1972) из Чачка, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу.

Сумња се да су они леденицама гађали естрадну уметницу Ану Бекуту и чланове оркестра, током концерта поводом дочека Православне Нове године на Градском тргу у Чачку. 

Г. М., Т. Б., Д. И. и М. Р. су уз извештај о полицијском хапшењу, приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Чачку, док су С. М. и Д. Т. по позиву приступили у просторије тужилаштва, ради саслушања.  Против свих осумњичених  поднете су кривичне пријаве у редовном поступку.

Такође, полиција ће против А. Т. (1960), Б. М. (1985), Д. М. (1988), В. Ј. (2004) и Д. С. (1982) из Чачка поднети прекршајне пријаве за непристојно, дрско и безобзирно понашање  у складу са Законом о јавном реду и миру.

Slične Vesti
Hronika

УХАПШЕНА ДВОЈИЦА ЧАЧАНА због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога

G. D.

С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку ухапсили су С. Ј. (1988) и В. Р. (1970) из овог града, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Такође, полиција ће против четрдесетогодишњег мушкарца поднети кривичну […]
Hronika

ЕВАКУИСАНИ СТАНАРИ ЗГРАДЕ, ПОЖАР ПОД КОНТРОЛОМ

Z. Ј.

Због пожара који се догодио на трећем спрату стамбене зграде блокирана је Немањина улица. Према речима очевидаца, сви станари зграде су евакуисани, а пожар је стављен под контролу, у читавој згради искључена је струја. Према незваничним информацијама у Општу болницу у Чачку превезене су четири особе. На терену се налази више ватрогасаца-спасилаца, са шест ватрогасна […]

БОЛНИЦА
Hronika

ПОВРЕЂЕН ПЕДЕСEТОГОДИШЊАК У УДЕСУ У УЛИЦИ ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА

G. D.

У саобраћајној незгоди која се догодила данас, око подне, у Улици девет Југовића повређен је возач аутомобила (50) који је, према незваничним информацијама, након што му је позлило, изгубио контролу над возилом и ударио у излог једне занатске радње у тој улици. У Општој болници Чачак кажу да је мушкарац, старости 50 година, примљен је […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.