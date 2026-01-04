Grad

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА ПОЧИЊЕ У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

И ЧАЧАК АКТИВНИ УЧЕСНИК НАЦИОНАЛНЕ АКЦИЈЕ ЗА ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА ПОЧИЊЕ У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

И Чачак се сврстао међу локалне самоуправе које су се укључиле у националну акцију „За демографски развој Србије“, потврђујући спремност да подржи породице, децу и младе. Током одржавања националне конференције „Србија, наша породица“ (СербиаФАМ 2025), посвећене јачању породице и унапређењу демографске политике у Србији, у име Града Чачка, помоћница градоначелника Марјана Петронијевић симболично је потписала документ да се наш град прикључује националној акцији демографског опоравка и развоја наше земље. Конференција је одржана 16. децембра у Сава центру у Београду.

Поводом одржане националне конференције посвећене демографском развоју Србије, помоћница градоначелника Чачка Марјана Петронијевић је у својој изјави за медије истакла да се Чачак спремно укључује у све иницијативе које унапређују положај породице и младих и да је локална самоуправа кључни партнер у спровођењу националних политика и пружању конкретне помоћи грађанима.  

Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника Чачка

– Демографска политика почиње тамо где људи живе, пре свега, у локалним самоуправама – у градовима и општинама, школама и вртићима и управо због тога је Министарство за бригу о породици и демографију на челу са министарком Јеленом Жарић Ковачевић и организовало ову изузетно важну, трећу по реду Националну конференцију која носи назив „Србија, наша породица“. У име наше локалне самоуправе, присуствовала сам том догађају и одатле сам понела лепа искуства и значајне акције за будућност нашег града. У име Града Чачка, на конференцији сам потписала симболично акцију за демографски развој Србије, у којој ћемо, заједно са Министарством за бригу о породици и демографију, значајно утицати на унапређење демографске слике како нашег града, тако и целокупне Србије. На тај начин смо се определили да као град не будемо само неми посматрачи свих демографских проблема и изазова, већ да будемо део националних решења. Свакодневно се овде сусрећемо са проблемима који се тичу демографске политике, почев од одласка младих у веће средине или иностранство до смањења броја деце. Бавићемо се тим проблемима и решавати их заједно са државом – истакла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника Чачка.

Национална конференција „Србија, наша породица“ је окупила више од 400 представника државних институција, локалних самоуправа, академске заједнице и међународних организација из Србије и региона. Скуп је званично отворио председник Владе Републике Србије проф. др Ђуро Мацут, док је министарка за бригу о породици и демографију Јелена Жарић Kовачевић истакла да јачање породице и демографски развој представљају кључ будућности Србије.

Демографски изазови најконкретније се уочавају на локалном нивоу – у вртићима, школама, здравственим установама и свакодневном животу грађана и управо због тога је улога локалних самоуправа на путу демографског развоја Србије од пресудног значаја, порука је Националне конференције посвећене демографском развоју и унапређењу демографске политике наше земље.

В. С.


