У ГУЧИ ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ЗА ВОЈКАНА ВЕЛИЧИЋА

Z. Ј.

У организацији цвећаре „Лепа Ката“ из Гуче, данас и сутра у центру варошице организује се хуманитарни базар. Сав новац биће усмерен за помоћ Војкану Величићу. Базар траје од осам до 16 часова.

– Војкан Величић је ометен у развоју, није самосталан, живи са мајком која је тешко болесна. Немају пут до куће, воду, ништа од основних ствари. Отац који се о свему бринуо недавно је умро. Ми као мештани се трудимо да им помогнемо колико можемо. Доста људи учествује заједно са нама – рекла је Милица Милетић и додала да годинама уназад организује базаре на којима се прикупља новац за људе којима је то потребно.

Према речима организатора, први дан базара, прошао је одлично, иако је напољу прилично хладно, велики број људи дао је свој допринос.

На базару можете купити колаче, икебане, божићну декорацију.

Помозите, ваше мало некоме много значи!

