Облачно и хладно са слабим снегом и кишом

Облачно, на северу и западу Србије са снегом, у осталим крајевима местимично са кишом, која ће се у западним, централним и источним крајевима понегде ледити на тлу уз постепени прелазак кише у снег, док се на југу и југоистоку земље и током вечери очекује киша. Ветар слаб и умерен западни и северозападни, на југу јужни.
У већем делу земље биће хладно са јутарњом температуром од -2 до 1 и највишом од -1 до 3, док ће на југу и југоистоку бити топлије – ујутро од 4 до 9, а у току дана од 6 до 13 степени. У току ноћи ка среди на северу и западу интензивирање падавина.
Упозорења: Снег, мање повећање висине снежног покривача, вероватноћа 90%. Ледена киша/росуља на ширем подручју, вероватноћа 70%.
(Извор: РХМЗ, РТС)