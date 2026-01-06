Društvo

Облачно и хладно са слабим снегом и кишом

Komentara (0)

Облачно, на северу и западу Србије са снегом, у осталим крајевима местимично са кишом, која ће се у западним, централним и источним крајевима понегде ледити на тлу уз постепени прелазак кише у снег, док се на југу и југоистоку земље и током вечери очекује киша. Ветар слаб и умерен западни и северозападни, на југу јужни.

Фото: В. Ј.

 У већем делу земље биће хладно са јутарњом температуром од -2 до 1 и највишом од -1 до 3, док ће на југу и југоистоку бити топлије – ујутро од 4 до 9, а у току дана од 6 до 13 степени. У току ноћи ка среди на северу и западу интензивирање падавина.

Упозорења: Снег, мање повећање висине снежног покривача, вероватноћа 90%. Ледена киша/росуља на ширем подручју, вероватноћа 70%.

(Извор: РХМЗ, РТС)

