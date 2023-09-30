Седам беба: ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЧЕТИРИ ДЕЧАКА!

„МАЈКА“ И ТОП СЕРИЈЕ НЕМАЧКИХ СОРТИ ШЉИВЕ – Чачанска најбоља је добила име које заслужује, јер је заиста најбоља! Најборбенија је од свих шљива које познајем! Тим речима Милан Ковачевић, воћар из Прељинске Балуге, укратко описује ову познату сорту шљиве рођену у чачанском Институту за воћарство. Створена је укрштањем немачке вангенхајмове (Wangenheims Frühzwetsche) и домаће […]
Kako najavljuje Dragan Vukajlović, direktor Javnog preduzeća „Gradac“, uskoro će na pešačkom prelazu kod glavne Pošte biti postavljen novi semafor. Biće istovetan i nalaziće se na istom mestu kao i prethodni, koji je imao zvučnu signalizaciju za slepe i slabovide osobe. Ovih dana će i predstavnik izvođača radova proceniti štetu i vrednost novog semafor. U […]
UPOKOJENjE I SAHRANA NjEGOVE SVETOSTI PATRIJARHA SRPSKOG IRINEJA – ČAČAK, PONOSNA KOLEVKA 45. POGLAVARA SPC PANDEMIJA KORONE U MORAVIČKOM OKRUGU – SVE VIŠE OBOLELIH, ZDRAVSTVO NA IZMAKU SNAGE POSLEDNjA VEST ZA KOLEGU MILOŠA LUKIĆA VELIKA REKONSTRUKCIJA KANALA ZA NAVODNjAVANjE – INVESTICIJA VREDNA 5, 7 MILIONA EVRA NA SVETSKOM TRŽIŠTU JAGMA ZA „CRVENIM ZLATOM“ […]