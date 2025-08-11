квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 11. август

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 11. август

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Булевару Вука Караџића и у Пријевору, потес Даниловићи.


На тим локацијима је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

-У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву квара на мрежи и све додатне информације корисници могу позвати на број телефона: 5529009.

Slične Vesti

СТАРИ ГРАД Фото: Александар Алемпијевић
Grad Kultura

Сутра концерт оркестра „СТАРИ ГРАД“ са гостима

G. D.

У петак, 18. новембра, у великој сали Дома културе, публика ће имати прилику да чује премијерно нови сингл ,,Виолино свирај” у издању ПГП РТС-а и музичко – сценски програм најпопуларнијих градских песама ,,СТАРА ЧАРШИЈА”.  Улаз је слободан, а бесплатне улазнице можете преузети на билетарници Дома културе. Фото: Александар Алемпијевић Организација: Музички програм Дома културе

контејнер
Grad

ГОРЕО ЈОШ ЈЕДАН КОНТЕЈНЕР!

G. D.

Само два дана по објави о два изгорела контејнера у центру града, коју су пренели сви градски и регионални медији, здушно осудивши неодговорно понашање, синоћ је изгорео још један подземни контејнер на локацији Немањина број 19. Из ЈКП „Комуналац“ још једном апелују: „СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО УБАЦИВАЊЕ ЖАРА У КОНТЕЈНЕРЕ! Остаје само да се надамо да […]
Grad Kultura

А ВЕЧЕРАС – БОРА ЂОРЂЕВИЋ И „РИБЉА ЧОРБА“!

G. D.

Вечерас, 22. марта, са почетком у 20 часова, на Градском тргу у Чачку биће одржан концерт Боре Ђорђевића и „РИБЉЕ ЧОРБЕ“.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.