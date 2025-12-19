водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. децембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. децембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи на Славујском путу.

На тој локацији је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

Slične Vesti

Културни центар
Grad Kultura

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ “МАРИЈА КАЛАС ГАЛА“

G. D.

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ “МАРИЈА КАЛАС ГАЛА“    ПЕТАК, 26. ЈАНУАР 2024.Велика сала у 19,00 Чачак – Национална престоница културе 2023 – “Чачанска родна“ Овим спектакуларним концертом Опера Народног позоришта у Београду обележила је 2. децембра (на рођендан славне уметнице) стогодишњицу рођења оперске диве Марије Калас. У програму у част ове уметнице која и данас, широм планете, ужива […]

ЈУТРО, ЈЕСЕН, ФОТО: Дарка-Симеуновић
Društvo Grad

Поздрав са пијаце: НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БУДЕ ДОСАДНО!

G. D.

ПИШЕ: Александра МишићФОТО: Дарка Симеуновић Мене ужасава кад чујем како људи кажу да им је досадно. Да ли то изговарају моји пријатељи, колеге, моја деца, ученици, небитно је. Па брате… иди, ради нешто, забави се, едукуј се, постоје начини. Цртај, пиши, певај, пери судове, гаји цвеће, заљуби се, шетај, упиши се на јогу, подржи покрет […]
Grad

OD 86 DOBIJENIH UZORAKA POZITIVNO SAMO JEDNO LICE IZ LUČANA

I. М.

Od 86 uzoraka koji su poslati u laboratoriju „Vatreno oko“ samo jedno lice ženskog pola iz opštine Lučani je pozitivno. Sve bolja i bolja je situacija, ocenio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. –Mnogo više testiranih, sve bolja situacija, ali opet koristim priliku da apelujem na sve sugrađane da i dalje budemo disiplinovani. Da se potrudimo […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.