Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. децембар

Od 86 uzoraka koji su poslati u laboratoriju „Vatreno oko“ samo jedno lice ženskog pola iz opštine Lučani je pozitivno. Sve bolja i bolja je situacija, ocenio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. –Mnogo više testiranih, sve bolja situacija, ali opet koristim priliku da apelujem na sve sugrađane da i dalje budemo disiplinovani. Da se potrudimo […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

