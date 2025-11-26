квар водовод
Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 26. новембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Трнавској улици, на углу улицa Вучића Петровића и Зеленгорске и у Пријевору, од железничке станице.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Grad

МИНИСТАР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈИ РАДОМИР ДМИТРОВИЋ У ПОСЕТИ ЧАЧКУ

G. D.

МИНИСТАР ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈИ РАДОМИР ДМИТРОВИЋ У ПОСЕТИ ЧАЧКУ Министар за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Радомир Дмитровић данас је одржао састанак са градоначелником Чачка Милуном Тодоровићем и његовим сарадницима. Тема састанка била је брига о породици и мере које на пољу поправљања демографске слике у нашој земљи […]
Društvo Grad Zabava

КОНЦЕРТ БРАЋЕ ТЕОФИЛОВИЋА У ОВЧАР БАЊИ

vladecaglas

Лепота летњих гостовања у Овчарско-кабларској клисури и чарима новог амфитеатра се наставља! Концерт Чачанина, браће Теофиловић одржаће се у суботу, 3. септембра у оквиру амфитеатра Овчар Бање. За све посетиоце улаз је бесплатан! Организатори концерта су Град Чачак и Туристичка организација Чачка. Домаћини концерта упућују позив свим љубитељима музике коју негују ови изузетни чачански вокални […]
Grad

СВЕЧАНОСТ ЗА ВУКОВЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

vesna

За најбоље ученике основних и средњих школа у Чачку данас је традиционално приређена свечаност у Културном центру. Носиоцима Вукових диплома књиге је уручио градоначелник Чачка Милун Тодоровић. Ове године било је укупно 173 вуковца, 117 у основним и 56 у средњим школама. Међу носиоцима Дипломе „Вук Караџић“ је тринаест ђака генерације основних и пет средњих […]

