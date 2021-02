SERVISNE INFORMACIJE za ČETVRTAK, 25. februar

PORODILIŠTE

U poslednja 24 časa u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeno je PET BEBA, DVA DEČAKA I TRI DEVOJČICE.

HITNA POMOĆ

Za protekla 24 sata bilo je 28 pregleda u ambulanti i 43 kućne posete.

GREJANJE

Nema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.

ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zbog raskresa rastinja na trasi dalekovoda bez elekrične energije biće potrošači u Žaočanima od 09:00 do14:00 časova.

Radova na dalekovodu razlog su što će na kratko bez elekrične energije biti i potrošači u Rakovi, Milićevcima i Ljubiću, potes Savkovići i Rackovići, od 10:00 do 10:30 časova.

VODOVOD

Zbog priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu stambeno – poslovnog objekta u Ulici braće Glišića biće zatvorena ulica za saobraćaj od 8 do 15 časova. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vode u ulici dok traju radovi.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži u Zelengorskoj ulici, takođe je moguće isključenje vode u prepodnevnoim časovima dok traje popravka.

Po završenim radovima, može doći do pojave mutne vode u cevima. U tom slučaju otvoriti sva točeća mesta do pojave bistre vode. U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ

Autobusi na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama saobraćaju po redu vožnje.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Polasci za Požegu i Kraljevo – po redu vožnje (322-518).

DEŽURNA APOTEKA

Dežurna apoteka je Dr Dragiša Mišović.

VAŽNI TELEFONI

Tačno vreme – 195

Telefonski imenik – 11811

Prijava telefonskih, TV I internet smetnji 19771

Policija -192 i 363-000

Vatrogasna služba – 193

Hitna pomoć – 194

Dom zdravlja – 357 -717

Medicina rada – 324-278

Apoteke – “Dr Momčilo Katanić” 340 385 i “Dr Dragiša Mišović” 322-296

Grad Čačak – 309 – 099

JP “Gradac” – 303-200

JKP “Komunalac” – 557-8-202 I 557-8-203

JKP “Gradsko zelenilo” – 537-3-760

JKP “Čačak” – 320-666 (dispečer) i 322-618 (centrala)

JKP “Vodovod” – 303 (centrala) i 5562-524 (prijava kvarova)

Autoprevoz – 400-099, 321-651 i 349-010

Železnička stanica – 322-518

Eletrodistribucija – 322-084 (prijava kvarova) I 304-400 (centrala)

Crkva – 343-900

Turistčka organizacija Čačak – 343-721

Dom kulture – 325-071

Biblioteka “Vladislav Petković Dis” – 340-860

Medjuopštinski istorijski arhiv – 342-860

Narodni muzej – 322- 169

Umetnička galerija “Nadežda Petrović” – 322-375

Institut za voćarstvo – 325-579