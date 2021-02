TOPLI DANI

Mediteranski vazduh donosi toplije dane, za vikend promena vremena

Naredna dva dana preovlađivaće vedro i ponovo će biti toplije, pod uticajem mediteranskog vazduha. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

Sunčano i natprosečno toplo, samo ujutru u nižim predelima i duž rečnih dolina mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati i pre podne.

Foto: Mima Zindović

Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od -2 do 7, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

U Beogradu sunčano i temperatura do 18 stepeni.

U petak ujutro u nižim predelima magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 1 do 8, najviša od 15 do 20 stepeni. U toku noći postepeno naoblačenje.

Za subotu se prognozira pretežno oblačno i osetno hladnije, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama krajem dana i slab sneg. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 9 do 15 stepeni.

U nedelju umereno do potpuno oblačno, suvo i malo hladnije. Vetar umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša od 8 do 12 stepeni.