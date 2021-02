U TOKU REALIZACIJA PROJEKTA „INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE“ U ČAČKU

Čačak je aktivno uključen u projekat „Inkluzivno predškolsko obrazovanje“ koji je pokrenulo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije uz podršku Svetske banke, kroz program grantova. Posebna pažnja je posvećena deci iz osetljivih grupa, Romima, deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i onima iz ekonomski ugroženih društvenih grupa.

Temelj i cilj projekta su stvaranje jednakih uslova za rast i razvoj sve dece, kao i unapređenje dostupnosti kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svako dete do šest i po godina, naročito za decu iz društveno osetljivih grupa.

-Ponosni smo što je naša lokalna samouprava deo velikog i važnog projekta za Srbiju i jedna je od 34 lokalne samouprave u Srbiji koje su dobile sredstva za realizaciju projekta na lokalu i to 4.837.444 dinara. Posebno je važno što u ostvarenju cilja projekta učestvuju država, Ministarstvo, Grad Čačak, deca, roditelji, vaspitači, ustanova socijalne zaštite, nevladine organizacije, zdravstvene službe, mediji… – ističe Ivana Vukajlović, član projektnog tima i koordinator projekta ispred PU „Radost“. Prema njenim rečima, na ovaj način realizatori projekta žele da ukažu na značaj inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja i da dođu do svake porodice.

Program podrazumeva formiranje mešovite grupe dece od tri i po do pet i po godina iz društveno osetljivih kategorija, koja će potpuno besplatno pohađati vrtić. Realizuje se u vrtiću „Bambi“, u popodnevnnim satima, i to u periodu od 15,30 do 19,30 časova. Ovaj vrtić je jedan od osam koji su u mreži PU “Radost“ , u njemu se, u istom periodu realizuje pripremni predškolski program, u dve grupe.

–To je bio razlog da se opredelimo za vrtić „Bambi“, jer je upravo to inkluzija u pravom smislu, da deca iz društveno osetljivih kategorija budu uključena u predškolsko vaspitanje i obrazovanje sa ostalom decom – rekla je Vukajlović. Za te namene je adaptirana soba u vrtiću, okrečena, dodatno osvetljena, opremljena sa novim nameštajem, didaktikom, zamenjena je stolarija… Vukajlović navodi da je ceo tim PU “Radost“ učestvovao u ovoj aktivnost, i vaspitači i pomoćno osoblje, tehničko osoblje, Uprava vrtića, stručna služba…

Na početku realizacije, formiran je projektni tim koji je rešenjem imenovao gradonačelnik Čačka Milun Todorović, a u njemu su predstavnici svih relevantnih institucija i partnera na projektu.

-Moram da istaknem da taj tim čini devet sjajnih profesionalaca u svojim oblastima i zajedničkim snagama smo uspeli da savladamo ni malo lak zadatak – rekla je Vukajlović i dodala:

-Mapirali smo porodice i tu nam je značajnu pomoć pružio CSR i veliku pomoć predsednici mesnih zajednica. Formirali smo mobilni tim, koji obilazi porodice, a čine ga koordinator projekta, predstavnici PU „Radost“, CSR, Doma zdravlja, a po potrebi i ostali članovi projektnog tima. Nakon formiranja grupe i polaska dece u vrtić oni su podvrgnuti redovnom vaspitno- obrazovnom radu kao i sva druga deca – kaže Vukajlović.

Partneri na realizaciji projekta su Grad Čačak, PU “Radost“ , CSR, PU „Moje detinjstvo“, Dom zdravlja, Udruženje MNRO, kao i ŠOSO „1.Novembar“.

I. M.

ZAŠTO INKLUZIJA

Zato što je svako dete ličnost sa jedinstvenim mogućnostima i njegova znanja, veštine i stavovi se izgrađuju u zdravom okruženju i kroz kvalitetne odnose sa odraslima i vršnjacima – bez obzira na to da li imaju niži socijalni status, pripadaju romskoj populaciji ili imaju određene smetnje u razvoju.

REČI PSIHOLOGA

Istraživanja su pokazala da pohađanje kvalitetnog predškolskog obrazovanja utiče pozitivno na uspeh u daljem školovanju i životu.

– Ovim projektom deca dobijaju sigurno i podsticajno okruženje za igru, učenje u vršnjačkoj grupi. Deca će kroz projektno učenje sticati znanja i veštine – navodi Slađana Vasiljević, psiholog PU „Radost“. Ona objašnjava da se na ovaj način prihvata svako dete kao vredno po sebi, uvažava se njegovo porodično i kulturno okruženje i uspostavlja saradnja sa porodicom.

– Poštujemo dete kao individuu, njegova prava, prepoznajemo i uvažavamo specifične potrebe, osećanja i interesovanja. Uzimamo u obzir šta dete interesuje, šta ge brine i čime se zanima, pruža mu se iskustvo zajedništva, kroz interakciju dece i odraslih. Uvažava se i prihvata različitost kao vrednost, a ne kao nedostatak – kaže psiholog.