SERVISNE INFORMACIJE za petak, 20. novembar

servis

PORODILIŠTE

Tokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeni su jedan dečak i tri devojčice.

HITNA POMOĆ

Za protekla 24 sata obavljeno je 18 pregleda u ambulanti i 46 kućnih poseta.

GREJANJE

Nema planiranih radova na toplovodnoj mreži. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.

ELEKTRODISTRIBUCIJA

Nema planiranih radova na toplovodnoj mreži.

Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 322-084.

VODOVOD

U Sinđelićevoj ulici, kod pijace, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži. Kvar će biti saniran u toku prepodnevnih časova. Moguće je da dok traju radovi bude redukovano snabdevanje vodom u ulici, od raskrsnice sa Obilićevom, do raskrsnice Ulice Svetozara Markovića. Mole se učesnici u saobraćaju da obrate pažnju na privremenu vertikalnu signalizaciju.

Od izvođačkih radova, iz JKP „Vododvod“, ističu da se nastavaljaju radovi u Donjoj Trepči – priključenje novih potrošača.

U Balkanskoj ulici je u toku zamena vodovodnih priključaka, sa mogućnošću kratkotrajnog nestanka vode na raskrsnici sa Crnogorskom ulicom, do raskrsnice sa Ulicom Čedomira Vasovića.

U Ključkoj ulici se rade dva kraka vodovodne mreže.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

U protekla 24 časa na području Grada Čačka dogodile su se dve saobraćajne nezgode, pri čemu su dva lica zadobila lake telesne povrede. U ostalim opštinama Moravičkog okruga nije bilo saobraćajnih nezgoda.

AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ

Autobusi na gradskim, prigradskim i međugradskim linijama saobraćaju po redu vožnje.

ŽELEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Polasci za Požegu i Kraljevo – po redu vožnje (322-518).

DEŽURNA APOTEKA

Dežurna apoteka je Dr Dragiša Mišović.

