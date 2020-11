U Sindjelićevoj ulici – kvar na vodovodnoj mreži

U Sinđelićevoj ulici, kod pijace, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži. Kvar će biti saniran u toku prepodnevnih časova. Moguće je da dok traju radovi bude redukovano snabdevanje vodom u ulici, od raskrsnice sa Obilićevom, do raskrsnice Ulice Svetozara Markovića. Mole se učesnici u saobraćaju da obrate pažnju na privremenu vertikalnu signalizaciju.

Od izvođačkih radova, iz JKP „Vododvod“, ističu da se nastavaljaju radovi u Donjoj Trepči – priključenje novih potrošača.

U Balkanskoj ulici je u toku zamena vodovodnih priključaka, sa mogućnošću kratkotrajnog nestanka vode na raskrsnici sa Crnogorskom ulicom, do raskrsnice sa Ulicom Čedomira Vasovića.

U Ključkoj ulici se rade dva kraka vodovodne mreže.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

