ПЧЕЛИЦА НА 68. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

Издавачка кућа Пчелица са великим бројем нових наслова наступа на овогодишњем Међународном београдском сајму књига, који се одржава од 25. октобра до 2. новембра.
Сајам књига је прилика за дружење читалаца и писаца, због тога Пчелица од 25. до 30. октобра на свом штанду организује сусрете са писцима, илустраторима и потписивање књига.
Подсећамо, штанд Издавачке куће Пчелица неће радити у суботу, 1. новембра.
За све оне који нису у прилици да посете Међународни београдски сајам књига, Пчелица организује свој сајам књига на интернету, који траје од 20. октобра до 2. новембра и на ком ће књиге бити доступне по ценама сниженим до 50%.