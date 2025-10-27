ПЧЕЛИЦА НА 68. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

Izgradnja sale košta 38 miliona dinara, od čega Grad učestvuje sa 22,5 miliona, a ostatak – 15, 5 milona dinara je dalo Ministarstvo privrede. Ovu školu pohađa oko sto đaka, a rok za završetak radova je 160 dana. -Tu će biti i kancelarija i svlačionice, toaleti, sve ono što je neophdno za fiskulturnu salu, koja […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

