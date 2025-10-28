Društvo

ДАНАС ДО 17 СТЕПЕНИ

Z. Ј. Komentara (0)

Током дана у свим крајевима суво, уз разведравање. Највиша дневна температура од 13 до 17 степени.

Прохладан дан уз умерен, а у Војводини и источној Србији повремено и јак северозападни ветар. Крајем дана северозападни ветар у слабљењу и скретању на јужни.

Након последњих дана октобра, продужетак позног михољског лета („златне јесени“) очекује се и у првој декади новембра са сличним температурама.

Депресија и смањење радне способности код метеоропата

Побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих особа.

Известан опрез се саветује срчаним, цереброваскуларним и психичким болесницима.

Као метеоропатске реакције су могући депресија и смањење радне способности. Свим учесницима у саобраћају се препоручује појачана концентрација.

РТС

Slične Vesti
Društvo

КОНЦЕРТ „АРЕНА БЕНДА“ У „ЗРАЧКУ“

vesna

Више од две године чекали су на повратак „Арена бенда“ у „Зрачку“. Воле их и знају скоро све њихове песме. И млади музичари, популарни не само у свом Чачку, већ и широм Србије, увек се радо одазову позиву да свирају само за њих. Кажу, то им је посебна врста емоција и задовољства, јер добију велику […]
Društvo

ПОДРШКА САМОХРАНИМ МАЈКАМА

vesna

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „ЛАРИС“: „СОПСТВЕНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА ДО ЗАПОСЛЕЊА“ Драгана Миловановић је са 30 година постала самохрана мајка. Иако има велику подршку целе своје породице, за много тога што је мучи треба јој додатна помоћ државе, друштва, средине у којој живи… Без посла је остала и пре него што је пре 19 месеци родила дечака. Она је […]

Фото: Вероника Вукићевић
Društvo

Најтоплији дан ове године

G. D.

Најтоплији дан ове године, ускоро стиже освежење ИЗВОР: РТС Сунчано и веома топло време. После подне у брдско-планинским пределима западне и југозападне Србије и у Војводини, краткотрајни пљускови са грмљавином. У Србији се очекује најнижа температура од 17 до 25 степени, а највиша од 37 до 40. Ветар ће бити слаб, променљив. Најтоплији дан ове […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.