ДАНАС ДО 17 СТЕПЕНИ

Током дана у свим крајевима суво, уз разведравање. Највиша дневна температура од 13 до 17 степени.
Прохладан дан уз умерен, а у Војводини и источној Србији повремено и јак северозападни ветар. Крајем дана северозападни ветар у слабљењу и скретању на јужни.
Након последњих дана октобра, продужетак позног михољског лета („златне јесени“) очекује се и у првој декади новембра са сличним температурама.
Депресија и смањење радне способности код метеоропата
Побољшање биометеоролошких прилика допринеће смањењу тегоба код појединих хронично оболелих особа.
Известан опрез се саветује срчаним, цереброваскуларним и психичким болесницима.
Као метеоропатске реакције су могући депресија и смањење радне способности. Свим учесницима у саобраћају се препоручује појачана концентрација.
РТС