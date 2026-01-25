Прогноза времена за 26. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Понедељак: Умерено до потпуно облачно, на северозападу Србије углавном суво, у осталим крајевима местимично киша, на високим планинама и снег. Више падавина очекује се после подне, увече и у току ноћи на југоистоку и истоку земље. Ујутро и пре подне дуваће умерен и јак јужни и југоисточни ветар, на југу Баната још ујутро са ударима олујне јачине. После подне ветар ће бити у слабљењу и постепеном скретању на северозападни. Најнижа температура од 0 до 9, а највиша у већини места од 7 до 13 у Тимочкој Крајини око 3 степена.