зима Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Умерено до потпуно облачно

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 26. јануар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Понедељак: Умерено до потпуно облачно, на северозападу Србије углавном суво, у осталим крајевима местимично киша, на високим планинама и снег. Више падавина очекује се после подне, увече и у току ноћи на југоистоку и истоку земље. Ујутро и пре подне дуваће умерен и јак јужни и југоисточни ветар, на југу Баната још ујутро са ударима олујне јачине. После подне ветар ће бити у слабљењу и постепеном скретању на северозападни. Најнижа температура од 0 до 9, а највиша у већини места од 7 до 13 у Тимочкој Крајини око 3 степена.

Slične Vesti

комарци
Društvo

Запрашивање комараца у петак

G. D.

Након одлагања првог овогодишњег сузбијања одраслих форми комараца на територији града Чачка запрашивањем из возила са земље, због неповољних временских услова, нови термин је петак, 1. јул, у времену од 19 до 22 сата.  -Тренутна временска прогноза за тај дан је повољна. Користиће се препарати AQUA K-OTHRINE и DELTASECT 1,2 ULV, нешкодљиви за људе и топлокрвне организме. Упозоравају се пчелари да […]

БЕБЕ
Društvo

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ.

Foto: Veronika Vukicevic
Društvo

Zimsko jutro, PROLEĆNI DAN…

G. D.

Zimsko jutro u Srbiji, ali popodne osetna promena IZVOR: RTS U Srbiji se ujutru očekuje mraz i temperatura od -2 stepena, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Dan sunčan i osetno topliji. Temperatura je ispod uobičajene, a ovog vikenda na planinama je palo još 15-20 centimetara snega. Danas tek jednodnevno razvedravanje. Zima se […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.