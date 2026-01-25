ОД ПЕСМЕ ДО ПРИЧЕ: РОКЕНРОЛ КАО ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА
ПОНЕДЕЉАК, 26. ЈАНУАР
Мала сала Културног центра Чачак, у 19.30
Када говоримо о рокенролу, помислимо на бендове и музичаре које волимо, на незаборавне концерте или на песме које нам посебно значе. Међутим, постоји један засебан, интимнији приступ, резервисан за посебну врсту посвећеникa, којима је занесеност музиком одредила живот. Такав је Горан Живановић, музичар, публициста и познавалац музичке културе са искуством са обе стране звучника. Као музичар, познаје технику и структуру музике. Као писац, познаје њену душу. На предавању ће представити и своју нову књигу ,,Песме из џепова мога срца“. Ова књига је музичка мапа сећања Горана Живановића исписана руком онога који је музику доживео као свој дом. Његове приче су сведочанства љубави према уметности која тихо мења свет кроз песме, плоче, речи, емоције.
Гост: ГОРАН ЖИВАНОВИЋ, музичар, писац, аутор књиге ,,Песме из џепа мога срца“.
Организација: Културно-образовни програм