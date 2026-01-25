ГРАД УВЕО НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА, ПЛАЋАЈУ САМО ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Од 1. јануара 2026. године примењује се одлука о накнадама за коришћење јавних добара, коју је Скупштина града усвојила у децембру 2024. на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара из 2018. године. Ова накнада односи се на заузеће дела јавног пута, тротоара, паркиралишта и прилазних саобраћајница, али за правна лица и предузетнике. Јавно предузеће „Градац“, као управљач општинским и некатегорисаним путевима, започело је слање обавештења и издавање решења.
– Закон о накнадама за коришћење јавних добара усвојен је још 2018. године, као алтернатива накнади за коришћење грађевинског земљишта која је укинута 2013. године. Ова одлука није донета раније, јер је у периоду проглашене пандемије Корона вируса, постојала потреба локалне самоуправе да сва правна лица буду растерећена финансијских обавеза у околностима отежаног пословања. То је разлог зашто је ова одлука усвојена са закашњењем. У великом броју градова и општина у Србији, ове накнаде се одавно наплаћују. Исто то важи и за све државне путеве чији је управљач Јавно предузеће „Путеви Србије“ – рекао је Милан Бојовић, директор ЈП „Градац”.
Како је Бојовић истакао, одлука о накнадама за коришћење јавних добара подразумева наплату четири врсте накнаде.
– Накнаде се односе на: ванредни превоз, на постављање рекламних табли, паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно, на другом земљишту које користи управљач општинског пута и улице, на постављање водова канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и слично на општинском путу и улици, накнаде за коришћење делова путног земљишта – рекао је Милан Бојовић.
Након усвајања ове одлуке у децембру 2024. године, од 1. јануара 2025. године започето је обавештавање свих обвезника ове накнаде, што подразумева и прана лица и предузетнике. Накнаду су дужна да плаћају искључиво правна лица и предузетници који користе јавне површине (укључујући тротоаре и делове улица) за своје пословне потребе.
– Током прошле године упутили смо 500 обавештења и издали 150 решења. Током реализације ове активности, која представља нашу законску обавезу као управљача пута, појавила се недоумица у вези наплате ове накнаде стамбеним заједницама. Наиме, стамбене заједнице су регистроване као правна лица, али би у овом случају индиректни обвезници били станари, односно физичка лица, што сматрамо да није била интенција законодавца. Због ове недоумице смо се обратили Министарству финансија са захтевом за тумачење ове одредбе закона, тако да нисмо издавали решења стамбеним заједницама. Најбољи приказ основаности наплате овакве врсте накнаде, види се кроз поступак издавања локацијских услова и грађевинске дозволе за изградњу новог пословног објекта. У том поступку, у самој пројектно – техничкој документацији, приказује се површина заузећа путног земљишта за потребе прикључења на јавни пут. На том делу путног земљишта, након одобравања саобраћајног прикључка, управљач пута неће бити у могућности да на том простору постави било шта (саобраћајни знак, стуб јавног осветљења, контејнер, паркинг место и слично) – објаснио је Бојовић.
Висина накнаде се одређује према зонама (екстра, прва, друга, трећа) и наплаћује се по квадратном метру заузете површине на дневном нивоу. Град је крајем 2025. године најавио измене како би се одређене таксе кориговале након јавне расправе.
– Висина накнаде утврђује се према површини заузетог путног земљишта и према категорији пута. У највећем броју случајева, ова површина износи мање од 10 м², што представља износ од 200 до 400 динара на месечном нивоу, односно око 2.000 до 5.000 динара на годишњем нивоу – истакао је Бојовић.
Бојовић се осврнуо и на писања појединих медија да ово значи наплату коришћења тротоара, истакавши да то није тачно.
– Потпуно је нетачна информација која се појавила у појединим медијима да се у Граду Чачку врши наплата коришћења тротоара. Напротив, као управљач општинским путевима и улицама, остварењем прихода по основу ове и осталих накнада, стварамо додатну финансијску могућност за изградњу нових тротоара и реконструкцију постојећих. Сматрамо да је веома важно да схватимо да је путно земљиште имовина грађана овог града и да свако ко је користи за пословне потребе и остваривање прихода треба то и да плати у складу са законом и градском одлуком, уз нашу обавезу као управљача путевима и улицама да таква средства буду усмерена на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре – закључио је Бојовић.
