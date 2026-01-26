Kultura

Изложба „Прогнаници“ („Izgnali so nas“)

      Изложба „Прогнаници“ („Izgnali so nas“) Музеја ослобођења Марибор (Muzej narodne osvoboditve Maribor), Словенија, аутора др Ирене Маврич Жижек, отвара се у Галерији Народног музеја Чачак у среду, 28. јануара 2026. године, са почетком у 19 сати.


      Нацистичка окупација словеначке Штајерске у пролеће 1941. била је велика катастрофа за Словенце. У складу са Хитлеровом наредбом „Учините ову земљу поново немачком!“ окупатор је желео да за само пет година уништи словеначку нацију као етничку целину и потпуно германизује земљу. Међу најважнијим мерама издвајају се хапшења и масовне депортације словеначког становништва. У првом таласу депортација, који се одвијао по прецизно предвиђеном плану и реду вожње, од 7. јуна до 5. јула кренуло је 12 транспорта, од чега 11 из Марибора и један транспорт из Рајхенбурга. У Србију и на територију НДХ депортовано је 4.607 лица. Међу њима је било 520 мариборских породица са 1.913 чланова.
     Од 7. јуна до 10. јула 1941.године у Србију су у 17 транспорта депортоване 6.802 особе. Српске власти су већину словеначких прогнаника који су добијали посебне „избегличке карте“ поделиле по селима, где су живели са српским породицама. Многи изгнаници су остали и у градовима у којима су осниване изгнаничке колоније. Мештани у Србији гостопримљиво су прихватали словеначке прогнанике. Помагали су им колико су могли, иако су и сами тешко пролазили кроз живот под немачком окупацијом. Ово је изложба о томе!!!

