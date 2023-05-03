Синдикат образовања Чачак: Сутра обустава наставе због трагедије у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду

На основу члана 3 става 2, Закона о штрајку и члана 33 става 2 Статута Синдиката образовања Чачак , на седници Градског одбора Синдиката образовања Чачак одржане 03. 05. 2023. године донета је следећа:
О Д Л У К А
Сви запослени – чланови Синдиката образовања Чачак обуставиће наставу у четвртак, 4. маја 2023. године због трагедије у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду.
Срца деце су се угасила…
Нека се угасе и школска звона.
Штрајкачки одбор:
1. Владимир Аџић
2 Славица Салемовић
3. Гордана Дамњановић
4. Весна Јеротијевић
5. Весна Топаловић