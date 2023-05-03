Grad Obrazovanje

Синдикат образовања Чачак: Сутра обустава наставе због трагедије у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду

G. D. Komentara (0)
Фото: Мима Зиндовић

На основу члана 3 става 2, Закона о штрајку и члана 33 става 2 Статута Синдиката образовања Чачак , на седници Градског одбора Синдиката образовања Чачак одржане 03. 05. 2023. године донета је следећа:

О Д Л У К А

Сви запослени – чланови Синдиката образовања Чачак обуставиће наставу у четвртак, 4. маја 2023. године због трагедије у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду.

Срца деце су се угасила…

Нека се угасе и школска звона.

Штрајкачки одбор:

1. Владимир Аџић

2 Славица Салемовић

3. Гордана Дамњановић

4. Весна Јеротијевић

5. Весна Топаловић

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