Синдикат образовања Чачак: Сутра обустава наставе због трагедије у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду

Фото: Мима Зиндовић

На основу члана 3 става 2, Закона о штрајку и члана 33 става 2 Статута Синдиката образовања Чачак , на седници Градског одбора Синдиката образовања Чачак одржане 03. 05. 2023. године донета је следећа:

О Д Л У К А



Сви запослени – чланови Синдиката образовања Чачак обуставиће наставу у четвртак, 4. маја 2023. године због трагедије у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду.

Срца деце су се угасила…

Нека се угасе и школска звона.

Штрајкачки одбор:



1. Владимир Аџић

2 Славица Салемовић

3. Гордана Дамњановић

4. Весна Јеротијевић

5. Весна Топаловић

