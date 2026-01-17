ШКОЛА ЈЕ МЕСТО ГДЕ СЕ ЗНАЊЕ ЖИВИ

УЧИТЕЉИЦА ЈАСМИНКА МАРИЋ ГЛИШОВИЋ, ДОБИТНИЦА НАЦИОНАЛНЕ ОЗНАКЕ КВАЛИТЕТА „СРЕЋНО УЧЕЊЕ“
Прошле године, на Светски дан учитеља, 5. октобра, учитељица ОШ „Вук Караџић“ Јасминка Марић Глишовић добила је Националну ознаку квалитета „Срећно учење“ за школску 2024/25. годину, после успешно реализованог процеса евалуације. Ово признање је потврда доследне и квалитетне примене методологије која ставља дете у центар наставног процеса. Круна године уследила је 22. децембра, у свечаном амбијенту Палате науке у Београду, где је, уз подршку Министарства просвете, учитељици уручена Национална ознака квалитета по методологији „Срећног учења“, као признање за допринос креативности у образовању. Бити међу осам награђених учитеља из региона представља велику част и снажан подстицај, рекла је за „Чачански глас“ учитељица Јасминка Марић Глишовић.
У УЧИОНИЦИ СЕ НЕГУЈУ ЗНАЊЕ, ЕМПАТИЈА, ЉУБАВ, ВРЛИНЕ И РАДОСТ УЧЕЊА
– Документ Национална ознака квалитета „Срећно учење“ у школској 2024/25. години, којим сам препозната као носилац највиших стандарда у примени методологије „Срећно учење“, после успешно завршеног процеса евалуације, уручен ми је 5. октобра 2025, на Светски дан учитеља. Као још једна потврда да су образовање, креативан приступ и идеје у педагошком раду веома важни за савремено образовање, сведочи награда коју сам добила 22. децембра прошле године, у свечаном инспиративном амбијенту Палате науке у Београду. Привилегија је добити ово престижно признања међу осам учитеља из бившег региона и колега из Београда, Ваљева, Надаља, Лепосавића, Тузле, Сремске Митровице и Бањалуке. Улазак у то велелепно здање, свечана додела признања и атмосфера која нас је задивила, подсетили су нас на достојанство наше професије, на значај овог признања за препознат рад, вративши нам осећај да је образовање најзначајнија карика сваке државе – наглашава учитељица Јасминка Марић Глишовић.
У савременом образовању све је јаснија потреба да школа постане место радости, смисла и истинског развоја детета. Вођена тим уверењем, наша саговорница већ годинама сарађује са мрежом наставника који деле заједничку визију – да се у учионици, поред знања, негују емпатија, љубав, врлине и радост учења. Кроз ту професионалну заједницу пријавила се на конкурс „Срећно учење 2025 – НајбОЉИ ОД НАС“, у организацији „Чаробног села“, који је био посвећен писању и примени сценарија по методологији „Срећног учења“. Управо је тај конкурс обележио једну од најзначајнијих година у професионалном раду учитељице.
– Мој сценарио „Пролећна чаролија виле Ђурђице“ пласирао се у финале државног конкурса и представљен је на „Методичким данима Срећног учења“, одржаним крајем августа у „Чаробном селу“, у Бањи Врујци. Тај догађај био је више од такмичења, био је сусрет колега који верују у снагу креативног и хуманог образовања. Више од стотину ученика из различитих школа и две државе учествовало је у радионицама, показујући колико деца природно прихватају учење кроз игру, искуство и бајковит приступ. Награда је додељена за сценарио „Срећног учења“ који сам реализовала као седмодневну интегративну наставу, повезујући бајке „Пролеће у луци годишњих доба“ и „Вила Ђурђица“ са реалним животом и наставним садржајима. Свака активност била је усмерена на развој врлина, а деца су учила са радошћу, мотивацијом и осећајем смисла – каже Јасминка Марић Глишовић.
Учитељица наглашава да је посебно значајан тренутак био и бајковити програм промоције „Срећног учења“, који је реализован 5. јуна, у оквиру Скупштине учитеља Чачка. Ученици основних школа „Вук Караџић“ и „Др Драгиша Мишовић“ сценским наступом су оживели ликове из књиге „Пролећна журба“ Жељане Радојичић Лукић, а целокупан догађај показао је колико снажно врлине могу да повежу децу, родитеље и наставнике.
ПРИЗНАЊА ПРИПАДАЈУ И УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА И КОЛЕГАМА
Саговорница „Гласа“ признања не доживљава као лични успех, већ као потврду да образовање засновано на радости учења, врлинама и креативности има дубок и трајан значај. Признања, како каже, припадају и њеним ученицима, њиховим родитељима и колегама који су били подршка на том путу.
– Није било лако доћи до ове награде, али захваљујући дечијим осмесима, видном задовољству деце у раду, сарадњи родитеља и подршци колега, посебно из Удружења учитеља Чачка, награда је заиста заслужена и не припада само мени, већ свима које сам поменула. Тај тренутак није само лично признање, већ снажна потврда да образовање засновано на радости учења и креативном стваралаштву има дубок смисао и трајну вредност. Награда Националне ознаке квалитета „Срећно учење“ даје ми додатну мотивацију и шаље снажну поруку да се труд, иновативност и преданост у раду са децом препознају и вреднују. „Срећно учење“ нас подсећа да школа може и треба да буде место где се знање живи, а не само преноси, јер управо из таквог образовања настаје друштво каквом тежимо – нагласила је учитељица Јасминка Марић Глишовић.
Н. Р.
Фото: Архива саговорнице
БАЈКА ПОВЕЗАНА СА РЕАЛНИМ ЖИВОТОМ
– Награда ми је додељена за сценарио „Срећног учења“ који сам у марту имплементирала у постојећи план и програм и реализовала као седмодневну интегративну наставу. То је вид наставе која се примењује у раду у оквиру дневне, седмичне или месечне временске одреднице. Ја сам са својим одељењем радила седмичну интеграцију. Мотив за сценарио су биле бајке „Пролеће у луци годишњих доба“ и „Вила Ђурђица“ из књиге „Пролећна журба“, ауторке методологије „Срећног учења“ Жељане Радојичић Лукић. Бајку смо повезали са стварним годишњим добом и реалним животом. Свака бајка ставља фокус на неку врлину коју треба развијати и живети је кроз различите чаробне ликове, активности и изазове. Деца су учила са радошћу и сталним ишчекивањем нове активности као новог изазова – каже учитељица Јасминка Марић Глишовић.