ШКОЛА ЈЕ МЕСТО ГДЕ СЕ ЗНАЊЕ ЖИВИ

Nadležni iz JKP „Vodovod“ obaveštavaju korisnike da jutros ima više kvarova na vodovodnoj mreži: u Prijevoru, kod rezervoara R3 (zatvorena voda), u Ulici Gvozdena Paunovića, kod broja 270 i Savkovića Kosa 110.Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratotrajno zatvaranje vode na pomenutim lokacijama dok traju radovi.Nakon popravke pukle cevi može doći do […]

