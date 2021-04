SLEDI BORBA ZA DOKAZIVANJE ISTINE

Povodom jučerašnje šokantne odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije da se Fudbalski klub „Borac 1926“, zbog, po obrazloženju komisije, povrede integriteta utakmice Prve lige između „Železničara“ i „Borca 1926“, kazni oduzimanjem šest bodova i novčano u iznosu od četiri miliona dinara danas je u prostoriji Gradskog stadiona održana konferncija za novinare na kojoj se šef stručnog štaba Vladimir Stanisavljević obratio prisutnima i izneo stav kluba po ovom pitanju.

Sporna utakmica je odigrana u Pančevu 6. marta, a domaćin je ovaj susret rešio u svoju korist 1:0. Jedini pogodak je postignut iz jedanaesterca u 27. minutu. Najstroža kazna je dosuđena posle navodnog igranja rukom Lazara Obradovića. Ona je odmah stavljena „po lupu“ i posle opomene koja stigla na adresu „Borca 1926“ klub je 23. marta poslao sledeći odgovor. Prenosimo ga u celosti.

„Poštovani, povodom insinuacija i optužbi za nedozvoljene radnje i nameštanje na našu štetu dužni smo da vam odgovorimo. Posle sastanka Upravnog odbora FK „Borac 1926“ i sastanka sa svim zaposlenim i igračima ograđujemo se od tih optužbi i stajemo u odbranu igrača. Kao klub smo pogođeni tim sumnjama i optužbama. Ovaj klub je bio i trenutno je u finansijskoj i rezultatskoj krizi, ali se nikada nije bavio nečasnim radnjama, već je bodove gubio i osvajao isključivo svojim odnosom na terenu. Sumnja da smo učestvovali u nameštanju utakmice se temelji na vrlo površnim i nejasnim činjenicama za neku takvu vrstu optužbe koja direktno narušava integritet, kako kluba, tako i zaposlenih u njemu. Mišljena smo da se takve optužbe temelje isključivo na provokaciji prema našem klubu, jer ta tri osumnjičena igrača (Lazar Obradović, Ivan Pešić i Strahinja Urošević) su oličenje poštenja, kao i porodice iz kojih potiču. Činjenice koje izazivaju sumnju prema nama su veoma površne, da ne kažemo smešne, jer pad kvote na određene timove u našoj ligi je sasvim normalna i redovna stvar. Svako kolo i na svim utakmicama. Optuženi smo da smo pustili „Železničar“ iz Pančeva, a borimo se svim silama da očuvamo prvoligaški status. Sasvim nejasno. Sa druge strane, izgubili smo utakmicu iz nepostojećeg jedanaesterca, gde Obradovića lopta pogađa u lice, a ne u ruku kako je procenio glavni sudija. I, onda ko je sumnjiv? Naš igrač ili sudija. Pominje se i naša utakmica iz 2019. godine protiv „Teleoptika“, gde se grčevito borimo sa opstanak. Na njoj sudija sve vreme sudi na našu štetu i direktno utiče na naš poraz. Zbog svega toga, da bi se mi kao klub ogradili od tih kladioničarskih kombinacija, predlažemo nadležnim institucijama UEFE ili FSS da organizuju poligrafsko ispitivanje ne samo za naša tri pomenuta igrača, već i za sudiju. Sve činjenice ukazuju na to da je on isključivi krivac za naš poraz, naravno pored naše slabe igre. Ali, mi smo pokazali u tekućem prvenstvu u kakvoj smo formi. Napomenuću da smo narednu utakmicu u Pirotu, odigrali bez sedam igrača. Zbog suspenzije nisu nastupila trojica, a četvrica su povređena. Koliko će tu da padne kvota. Naš tim će i tu utakmicu, bez obzira na probleme, igrati na pobedu ili je i to zabranjeno. Kažemo i tvrdimo da činjenice koje se pominju nisu relevantne za izvođenje bilo kakvih dokaza, a kamo li optužbi i zbog toga predlažemo poligrafsko isptivanje naša tri igrača i sudije.

Mi naše bodove nećemo tražiti na kladionici, već isključivo na terenu. Verujemo kako služba za ta nameštanja ima mnogo više posla na drugim utakmicama, nego da gubi vreme na našim. Ovim nije narušen integritet takmičenja, već integritet jednog fudbalskog centra grada Čačka, zapadne Srbije i šire – kaže se u sapoštenju.

Stanisavljević je rekao da su za ovu odluku saznali iz sredstava javnog informisanja, jer su do njih stigle informacije da će sve biti u redu.

– Najveći problem je nepostojanje činjeničnog stanja. Sve je nezakonito. Bez dokaza. U ovakvim slučajevima mora da se saslušaju sudija, igrači. Trenerska organizacija je pregledala utakmicu i nije našla ništa. Sudijska komisija nema primedbi. Delegat nije konsultovan. Kažnjeni smo bez ikakvog dokazivanja krivice – ogorčen je Stanisavljevć.

Stanisavljević je rekao da ovde ima posla za tužilaštvo, jer se radi o ozbiljnim optužbama:

– Nameštanje utakmica predstavlja zoupotrebu službenog položaja u cilju sticanja materijalne i nematerijalne koristi. To je krivično delo za koje moraju da se izvedu dokazi. Mi tražimo to. Ako smo krivi idemo u zatvor. Ako nismo, u zatvor moraju da idu oni koji stoje iza ovoga.

Najavljuje tešku i beskompromisnu borbu za istinu, jer su u pitanje dovedeni čast i ugled Čačka, kluba, igrača i njihovih porodica. Ako treba, ići će se i na međunarodnu arbitražu za koju su nadležni Sportski sud u Lozani i Sud za ljudska prava u Strazburu, jer, kako je rekao, nepravda je učinjena prema 30 momaka koji tek treba da žive, da se afirmišu i tek treba da naplate svoj trud i znoj, a ne da se na njih upire prstom.

Iskazao je i nezadovoljstvo ćutanjem Fudbalskog saveza Grada Čačka, a o tome kako će izgledati nastavak sezone još nije doneta konkretna odluka. U svakom slučaju, tim će otići u Kragujevac, gde ga sutra očekuje duel sa vodećim „Radničkim 1923“.

V. D.