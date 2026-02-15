Hronika

ШЛЕПЕР СЕ ПРЕВРНУО У ТРНАВСКОЈ БАЛУЗИ, НЕМА ПОВРЕЂЕНИХ

Z. Ј. Komentara (0)

На старом путу Чачак-Краљево у чачанском селу Балуга Трнавска данас у преподневним часовима догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало једно теретно возило за превоз робе, новопазарских регистрација. На срећу, нико није повређен.

Возило које се кретало из правца Краљева, пробило је заштитну ограду и слетело са главног пута у реку Карачу. На камиону је причињена велика материјална штета, а по каналу расути су производи из возила.

Припадници Саобраћајне полиције регулисали су саобраћај на овој деоници и из правца Чачка и из правца Краљева.

Још увек нису познате околности под којима се десила ова саобраћајна незгода, али се претпоставља да су утицали временски услови, односно клизав коловоз.

В. Ј.

