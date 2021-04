Smena sunca i oblaka, ponegde kratkotrajni pljusak kiše i snega

IZVOR: RTS

Posle aprilske vejavice stiže sunce. Jutro će biti vedro, ali su tokom dana mogući kratkotrajna kiša ili pljusak snega. Jutarnja temperatura od -3 do 1 stepen, najviša od 8 do 12 stepeni.

Ujutro pretežno vedro i hladno, u kontinentalnom delu slab mraz. U toku dana promenljivo oblačno i sveže, sredinom dana i posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili sneg.

Foto: Planinac

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, severozapadni.

Najniža temperatura od -3 do 1 najviša od 8 do 12 stepeni.

U petak jutro hladno sa slabim mrazem. U toku dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljiv, u Vojvodini povremeno umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 2, najviša od 12 do 16 stepeni.

Za subotu se predviđa, takođe, hladno jutro, a ponegde slab prizemni mraz. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 6, najviša od 17 do 20 stepeni.

U nedelju jutro hladno, ponegde slab prizemni mraz. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 0 do 8, najviša od 18 do 21 stepen.