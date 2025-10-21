Društvo

Смена сунца и облака, температура до 20 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

Смена сунца и облака

Мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима. На југу Баната и у доњем Подунављу биће ветровито. Увече на северу и западу нешто више облака, а може бити мало кише. Јутро ће бити хладно, понегде са слабим приземним мразом. Током дана од 13 до 20 степени.

Јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама и висоравнима југозападне и јужне Србије и са маглом.

Смена сунца и облака уз појачан ветар на југу Баната – до 20 степени

Током дана мало до умерено облачно са сунчаним интервалима. Ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак, јужни и југоисточни.

Фото: В. Јовичић

Најнижа температура од 2 до 9 °С, а највиша од 13 до 20 °С.

Увече и крајем дана на северу и западу умерено наоблачење које тек понегде може условити слабу, краткотрајну кишу.

Опрез особама са респираторним тегобама

Наставља се повољан утицај биометеоролошке ситуације.

Известан опрез се ипак саветује особама са респираторним тегобама.

Метеоропатске реакције биће изражене у блажем облику.

Топлије наредних дана

У среду и четвртак очекује се топлије време, уз јачи ветар на југу Баната и у планинским пределима. Температура и до 24 степена.

У четвртак крајем дана на северу и западу, а током ноћи ка петку и у петак ујутру и пре подне и у осталим крајевима јаче наоблачење са кишом и пљусковима уз пад температуре

Slične Vesti
Društvo Reportaža

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ АПОТЕКЕ “ИВА” ОБЕЛЕЖЕНО ПОЛУМАРАТОНОМ ОД РТАРА ДО ГУЧЕ

Z. Ј.

Пре две деценије у Чачку је основана Апотека “Ива” у којој раде два фармацеута, мајка Ружа Томовић, магистар фармације и кћерка Ивана Милосављевић, специјалиста фармације. У свет приватне праксе запловиле су у време када је она у нашем граду била тек у повоју. Породица је јубилеј недавно обележила уз дружење са пријатељима, али на необичан […]

ОГЛАСИ 1
Društvo Oglasi

ОГЛАСИ ЗА ПОСАО

G. D.
Društvo

I ovog vikenda više vozila na auto-putu

I. М.

I ovog vikenda na auto-putu Miloš Veliki, se očekuje povećan intezitet saobraćaja, naročito u popodnevnim i večernjim satima. Duž autoputa Miloš Veliki na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Iz Javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.