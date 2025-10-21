Смена сунца и облака, температура до 20 степени

Извор: РТС
Смена сунца и облака
Мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима. На југу Баната и у доњем Подунављу биће ветровито. Увече на северу и западу нешто више облака, а може бити мало кише. Јутро ће бити хладно, понегде са слабим приземним мразом. Током дана од 13 до 20 степени.
Јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама и висоравнима југозападне и јужне Србије и са маглом.
Смена сунца и облака уз појачан ветар на југу Баната – до 20 степени
Током дана мало до умерено облачно са сунчаним интервалима. Ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак, јужни и југоисточни.
Најнижа температура од 2 до 9 °С, а највиша од 13 до 20 °С.
Увече и крајем дана на северу и западу умерено наоблачење које тек понегде може условити слабу, краткотрајну кишу.
Опрез особама са респираторним тегобама
Наставља се повољан утицај биометеоролошке ситуације.
Известан опрез се ипак саветује особама са респираторним тегобама.
Метеоропатске реакције биће изражене у блажем облику.
Топлије наредних дана
У среду и четвртак очекује се топлије време, уз јачи ветар на југу Баната и у планинским пределима. Температура и до 24 степена.
У четвртак крајем дана на северу и западу, а током ноћи ка петку и у петак ујутру и пре подне и у осталим крајевима јаче наоблачење са кишом и пљусковима уз пад температуре