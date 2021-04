Spisak mera koje su na snazi u Srbiji

Epidemijska situacija u Srbiji se polako popravlja, sve je više vakcinisanih, ali su bolnice i dalje pune. Zato mere na današnjoj sednici nisu dodatno ublažene. Koje mere su trenutno na snazi u Srbiji?

Na današnjoj sednici Kriznog štaba potvrđeno je da se učenici viših razreda osnovnih škola i srednjoškolci vraćaju u školske klupe.

Takođe, predloženo je i da cena pi-si-ar testa za srpske i strane državljane bude izjednačena, odnosno da za strance bude spuštena sa 18.000 na 9.000 dinara.

Rad ugostitelja

Ugostitelji, na osnovu mera koje su ranije donete, mogu pružati svoje usluge u baštama, na otvorenom, uz primenu svih protivepidemijskih mera. Njihovo radno vreme je do 22 sata.

Mora se držati distanca među gostima, a popunjenost stolova je maksimalno do 50 odsto punog kapaciteta. Ne sme se izvoditi muzika uživo.

Na današnjoj sednici Kriznog štaba razgovaralo se o otvaranju unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, ali ta odluka još nije doneta i zavisiće od daljeg razvoja epidemijske situacije.

Ugostiteljski objekti mogu vršiti šaltersku prodaju hrane i pića, a dostava se može vršiti 24 sata dnevno.

Trenutno je do ponedeljka aktuelna i mera koja se odnosi i na hotele, a u kojima restorani i kafei mogu usluživati samo i isključivo goste hotela sa prijavljenim boravkom do 21 sat.

Radno vreme ostalih objekata

Prodavnice prehrambene robe, frizerski i kozmetički saloni, teretane, spa centri mogu raditi do 22 časa. Takođe i ustanove kulture – bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke.

Tržni centri ponovo rade od ove sedmice, posle višenedeljnog zatvaranja. Njihovo radno vreme je od 6.00 do 22.00.

Ugostiteljskim objektima u sklopu tržnih centara zabranjen je rad, ali je njima omogućena šalterska prodaja hrane i pića.

Neograničeno mogu da rade apoteke, benzinske pumpe, dostava hrane i ordinacije i loboratorije iz oblasti medicine, stomatologije i veterine.

Ulazak u Srbiju

Svi građani Srbije koji su potpuno vakcinisani, s potvrdom o vakcinaciji iz Srbije, mogu da uđu u zemlju bez pi-si-ar testa i bez izolacije.

Takođe, i stranci koji su potpuno vakcinisani u Srbiji mogu da uđu u našu zemlju bez karantina, pi-si-ar testa i izolacije.

Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze „sputnjika“, dve doze „Fajzera“, dve doze „Sinofarma“ i prvu dozu „Astra-Zeneke“.

Izolacija

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana.

To ne važi za one za koje se zna da su preležali koronu, one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.

Svakako, u izolaciji moraju biti i oni koji su zaraženi koronom, a nemaju simptome bolesti.

Izvor: RTS