“SRBIJA U RITMU EVROPE” – DAĆEMO SVE OD SEBE DA POBEDIMO

Ovogodišnje muzičko plesno takmičenje “Srbija u ritmu Evrope” je bogatije za učešće pet talentovanih Čačanki, koje će predstavljati svoj grad u ritmu Španije i pesme “Bandido”, pobednice “Evrovizije” 1990. godine. Reč je o najvećem muzičko televizijskom takmičenju ovog tipa u Evropi, a takmiče se deca iz različitih gradova, nastupajući i pevajući pesme “Evrovizije”. Ove godine na takmičenju učestvuje 23 grada Srbije, među kojima je i Čačak. Finalno veče i nastupi uživo biće održani 6. septembra, a takmičenje će prenositi TV “Prva”. Grad iz koga dolazi pobednik ovogodišnjeg takmičenja već sledećeg leta postaće domaćin “Srbija u ritmu Evrope 2021” i ugostiti predstavnike svih gradova učesnika, a pobednici će dobiti zasluženo putovanje u zemlju koju predstavljaju. Tim povodom ih i mi predstavljamo…

Sredinom marta je u Čačku održana velika audicija za predstavnike našeg grada u ovom takmičenju. Audicija je, prema rečima organizatora, bila jedna od većih, na kojoj su učestvovali sjajni pevači i plesači. U ogromnoj konkurenciji, od nekoliko desetina pevača i plesača, izdvojilo se pet talentovanih devojaka, koje su odabrane za predstavnice našeg grada. Mlade, uspešne, izuzetno talentovane devojke predstavljaće Čačak. U jednom od prethodnih brojeva našeg lista, kada smo najavili ovogodišnje takmičenje “Srbija u ritmu Evrope”, drugi su o čačanskim učesnicama rekli da plene svojom upornošću, osmehom i lepim manirima, gde god se pojave. Da su one, ne samo vredne kad je reč o plesu, već da postižu i izuzetne rezultate na mnogim školskim takmičenjima i u vannastavnim aktivnostima. Pored toga, dobitnice su Vukove diplome, ili koračaju ka tome. Folklorna udruženja, baletske škole, Škola glume i sportski klubovi deo su njihovog odrastanja. Omiljene su u društvu, a podrška drugova i drugarica u ovom gradu im je najdraža. Ovoga puta te divne devojke govore o svojim ljubavima – muzici, pesmi i plesu.

LENA ČIKIRIZ: ZAHVALNA SAM PROFESORIMA

Jedna od predstavnica našeg grada Lena Čikiriz, muzikom je počela da se bavi još kao dete, pohađa Muzičku školu ,,Dr Vojislav Vučković“. Pored solo pevanja, Lena svira i klavir, a radila je i sa jednim od najboljih vokala naše zemlje, Aleksandrom Radović:

– Sviranje i pevanje su mi uvek bili lek za sve. Naravno, mnogo sam zahvalna svojim profesorima iz škole, koji su mi bili velika podrška i omogućili da učestvujem u ovom takmičenju. Takođe sam zahvalna i divnoj profesorki pevanja Aleksandri Radović, koja me je pripremala, kako bih što bolje izvela pesmu kojom se predstavljamo. Za sada, ovo je za mene najveće takmičenje na kome ću nastupati i veliko iskustvo, verovatno za sve nas. Moj tim i ja ćemo se potruditi da naš Grad Čačak dođe do pobede.

Milica Ilić, Marija Marić, Ivana Glišović i Ivana Mitrović su devojke zadužene za scenski nastup, da brza španska numera bude propraćena temperamentnim i sjajnim plesom. Ove devojke treniraju latino ples u Plesnom klubu “Luna” već 10 godina, tokom kojih su učestvovale na raznim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. One su uvek u najboljem svetlu predstavljale svoj grad i klub, a osvojile su i mnoge nagrade na međunarodnim takmičenjima i državnim prvenstvima.

IVANA MITROVIĆ: PLES ĆE UVEK BITI SASTAVNI DEO MOG ŽIVOTA

– Od svoje sedme godine sam sebe pronašla u plesu. Od prvih plesnih koraka shvatila sam da me ples potpuno ispunjava. Iz godine u godinu učim i izgrađujem svoj plesni izražaj. Kada plešem, nalazim se u nekom svom začaranom svetu i znam da će ples biti uvek sastavni deo mog života, kao hobi ili posao, zavisno od toga kuda me život bude odveo. Sigurna sam da ću dosadašnja plesna dostignuća nastaviti da usavršavam. “Srbija u ritmu Evrope” je novo iskustvo za mene i jedan od načina mog daljeg usavršavanja. Sa drugaricama i uz pomoć stručnog tima sa ponosom ću predstavljati svoj grad – kaže Ivana Mitrović.

IVANA GLIŠOVIĆ: OD MALENA SAM VOLELA MUZIKU I PLES

I za Ivanu Glišović je veliko zadvoljstvo što će ove godine predstavljati Čačak na najvećem muzičko plesnom takmičenju “Srbija u ritmu Evrope”:

– Od malena sam volela muziku i ples. Uz stariju sestru sam, sa pet godina, krenula u Plesni klub “Luna”. Najlepše uspomene nosim sa učešća na mnogobrojnim takmičenjima i koncertima. Uporedo sa plesom, tri godine sam se bavila folklorom. Ali, ljubav prema modernom plesu je prevladala i ples je postao deo mene. Veliko hvala mojim roditeljima, koji su me sve ove godine podržavali, kao i mojim trenerima uz koje sam naučila prve korake plesa. Takođe, zahvalila bih Gradu, koji je i ovog puta prepoznao naše talente i podržao nas u ovom takmičenju. Vredno se pripremamo i daćemo sve od sebe, kako bismo pobedili na ovom takmičenju i doveli “Ritam Evrope” sledeće godine u naš Čačak.

MILICA ILIĆ: ZA MENE JE POBEDA I UČESTVOVANJE U TAKMIČENJU

Milica Ilić je takođe svoj život posvetila plesu:

– Ples je nešto u čemu se pronalazim i u čemu uživam. Dobila sam priliku da pokažem sebe onakvu kakva jesam, u najboljem svetlu. Za mene je pobeda učestvovanje u ovom takmičenju. Uživala sam na audiciji, svakoj probi, snimanju, a uživaću i u večeri finala. Poseban momenat koji bih izdvojila je mala nezgoda na snimanju tizera u Beogradu. Šetajući ispred kamere osetila sam kao da propadam. Pukla mi je štikla. Svi su se zabrinuli i okupili oko mene. Pitali su me da li mogu da nastavim snimanje. Štiklu sam privremeno namestila i nastavila snimanje sa osmehom. Od tog trenutka sam dobila još veću želju da se pokažem i dokažem da me ništa neće zaustaviti na putu da osvojim ovo takmičenje!

Milica naglašava da je za nju i njene drugarice iz tima važno da školske obaveze i vreme sa društvom i porodicom “ne trpe”:

– Nije to uvek lako, ali ako imate cilj i isplanirate svoje vreme, sve se može – kad se hoće. Naše detinjstvo su obojili mnogi dragi ljudi magičnim bojama, kao što su bake, deke, tetke, sestre, braća… Zato su mladi širom naše zemlje dobra, vredna i vesela deca. Na žalost, vreme u kome živimo puno je loših iskušenja i raznih bolesti, ali mi znamo da radom, odgovornošću, brigom o drugima i pozitivnom energijom možemo većini od njih odoleti. Zato se uvek rado sećam pesme čika Jove Zmaja: “Što je lep ovaj svet…”

Naša redakcija želi ovim, s pravom, samouverenim devojkama, da osvoje Srbiju!

N. R.

MARIJA MARIĆ: DOVEDIMO SRBIJU U ČAČAK!

– Od treće godine se bavim plesom, to mi je bila i ostala prva ljubav! Svakog meseca neko novo iskustvo, novi državni i međunarodni turniri, nova prijateljstva, novi ritmovi… Srećna sam što imam priliku da predstavljam i sebe i svoj grad u najboljem svetlu. Zahvalna sam organizatorima manifestacije “Ritam Evrope”, kao i Gradskoj upravi na ogromnoj podršci. Ono što me ipak najviše raduje su naši drugovi i drugarice, nastavnici i profesori, kao i mnogi Čačani, koji su uz nas. Mi ćemo vredno vežbati do pobede, ali mnogo znače i vaši glasovi, zato pošaljite SMS poruku na 1557, tekst PESMA 12. Učinimo da, kao pobednici, sledećeg maja budemo domaćini i dovedemo Srbiju u Čačak – poručila je Marija Marić, jedna od takmičarki.