Detaljna prognoza do kraja novembra

Ni narednog vikenda temperatura neće preći 14 stepeni

Kako je Republički hidrometeorološki zavod saopštio, narednih dana u Srbiji jutra će biti hladna, u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem. U nižim predelima magla, koja će se ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka zadržati i duže tokom dana i to naročito početkom sledeće sedmice. U brdsko-planinskim predelima, kao i u mestima gde se magla neće duže zadržati, tokom dana biće pretežno sunčano.

Meteorolog Marko Čubrilo dao je i detaljnu prognozu do kraja novembra. Kako kaže, ove nedelje Srbija će biti pod uticajem jakog polja anticiklona, a od toga će zavisiti i vreme.

Narednih dana snažno polje anticiklona sa centrom nad našim delom Evrope uslovljavaće vrlo visok vazdušni pritisak, descedentne (silazne) struje u atmosferi, čestu pojavu temperaturne inverzije uz maglu i niske oblake. Najčešća pojava magle se očekuje nad nizijama i planinskim kotlinama regiona, te će nad ovim predelima dnevni maksimumi biti od +5 do +10 Celzijusa, dok će znatno više sunca biti na planinama, te će tamo maksimumi biti i do +16 stepeni Celzijusa, a duž Jadrana i na jugu Hercegovine i do oko +18 stepeni Celzijusa.

Kako dodaje, uglavnom će biti suvo, osim pojave lokalne rosulje iz magle i niskih oblaka.

Oko srede će se sa istoka ka nama prebavicati manje količine hladnog vazduha, te će uz jačanje vazdušnog strujanja doći do pojave razbijanja magle i niskih oblaka, posebno u košavskom području gde će na kratko početi slaba do umerena košava. Na zapadu i dalje tiho bez značajnog vetra i često tmurno vreme.



Dnevni maksimum od +8 do +14 stepeni Celzijusa, te će u oblastima gde se niski oblaci raziđu bez obzira na zahlađenje po visini pri tlu biti malo toplije nego u prvom delu nedelje. Nad krajnjim istokom Srbije ostaje tmurno uz rosulju – kaže Čubrilo.

Što se vikenda tiče, temperatura neće prelaziti 14 stepeni.

Oko petka i za sledeći vikend ponovo dominacija anticiklona uz čestu pojavu magle i niskih oblaka koji će se ponegde zadržavati veći deo dana. Vetar slab, a dnevni maksimum u maglovitim predelima od +5 do +10, a u predelima bez magle do +14 stepeni Celzijusa. Što se tiče minimalnih temperature, u predelima gde ne bude celodnevne magle uz malu dnevnu amplitudu minimumi iznad nule od +2 do +5 stepeni Celzijusa, a tamo gde ne bude celodnevne magle uz veliku dnevnu amplitudu minimumi od -3 do +3 stepena Celzijusa.

Oko 17.11. stoji signal za još jedno manje spuštanje hladnog i suvog vazduha sa severoistoka, posebno ka istoku našeg regiona te bi tamo maksimum bio oko +3 stepena Celzijusa, dok bi na ostalim predelima bilo od +5 do +13 stepeni Celzijusa.



Tek oko 20.11. počinje da se javlja signal za konkretniju izmenu vremena, što bi u trećoj dekadi meseca moglo doneti dinamičnije padavine.

Izvor: Telegraf.rs