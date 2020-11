Moguć premeštaj pacijenta iz Beograda u druge gradove, čačanska bolnica za sada samo za Moravički okrug

Kako je danas istakao ministar zdravlja Zlatibor Lončar najgora je situacija u Beogradu, gde je i najveći pritisak na sistem. Lončar je ponovio da se danima upozorava i da će zbog pritiska na ustanove, pacijenti iz Beograda morati da idu u bolnice u drugim gradovima.



-To će biti naša realnost. Želimo da svakom pomognemo, ali to će biti ono što možemo da uradimo. Kao što su išli u Smederevo, Požarevac… Daćemo sve od sebe da pomognemo svakom, samo razumite da naši kapaciteti i naš sistem nije nešto što može u neograničenim brojevima da izdrži. Imamo određen broj postelja i radnika, preko toga ne možemo. . Zaboravite na žurke, proslave, rođendane jer tamo imamo najviše zaraženih, nosite masku u prevozu, zatvorenom, perite ruke, zar je to toliko teško“, kaže ministar zdravlja i dodaje da broj pregleda raste iz sata u sat.



Doktor Sretenović, direktor Opšte bolnice Čačak rekao je za naš portal da ta varijanta postoji kao opcija, ali da nije bilo nikakvih detaljnih dogovora.

To je bila opcija i u prethodnim talasima. I sad je. Ali, nikakve konkretne instrukcije nismo dobili, tako da za sada primamo samo naše pacijente – reko je dr Sretenović.

N1,Ča Glas