TREĆI PAKET MERA ZA PODRŠKU PRIVREDI I GRAĐANIMA

Vlada Republike Srbije je pre nekoliko dana usvojila potrebne pravne akte za treći paket pomoći privredi i građanima, vredan 249,4 milijarde dinara. Treći, takozvani Sretenjski paket mera, pored ostalog, podrazumeva podršku firmama kroz isplatu polovine minimalca, najugroženijim sektorima i dodatnih 32.000 dinara po radniku, a punoletni građani će dobiti ukupno 60 evra, dok penzionerima sleduje 110 evra kroz tri tranše, kaže za naš list Gorana Tanasković, rukovodilac Organizacione jedinice Čačak RPK Moravičkog i Raškog upravnog okruga.

Po tri polovine minimalca, 16.000 dinara po zaposlenom, tokom tri meseca, dobiće preduzetnici, mala, srednja i velika preduzeća. Prva dotacija sledi 8. aprila, a naredne tokom maja i juna. Firme treba da se prijave preko obrasca na portalu Poreske uprave i to od 1. marta. Novac će biti uplaćen na posebne namenske račune koje će za njih otvoriti Uprava za trezor, a odatle će novac moći isključivo da se prebaci na račun zaposlenog. Privrednici koji žele da koriste ove mere ne smeju da smanje broj zaposlenih za više od deset odsto do isteka tri meseca od isplate poslednjeg minimalca i, takođe, ne mogu da isplaćuju dividende, podseća naša sagovornica.

– Za zaposlene u ugostiteljstvu, turističkim, rentakar agencijama, kao i hotelijerima, licenciranim turističkim vodičima i turističkim pratiocima biće uplaćena još jedna cela minimalna zarada. Ova isplata sledi u julu. U aprilu, pomoć će dobiti gradski hoteli po 350 evra po ležaju, odnosno, 150 evra po sobi. Kao posebno ugrožen sektor, prevoznici će dobijati 600 evra po autobusu mesečno i to tokom šest meseci. Preduzeća koja imaju problem sa likvidnošću moći će i dalje da računaju na pozajmicu, uz garanciju države – kaže Gorana Tanasković.

Svi građani koji se jave, dobiće 60 evra iz dva dela, po 30 u maju i novembru. Prijava će početi krajem aprila, na isti način kao i prošlog puta, preko portala Uprave za trezor, ili putem kol-centra. Penzioneri će pored ovih 60 evra, dobiti i dodatnih 50 evra u septembru, što znači da im ukupno sledi 110 evra. Najstariji građani neće morati da se prijavljuju, već će biti automatski prijavljeni.

Pored mera direktne pomoći, kao dodatni impuls privrednom razvoju, Vlada Srbije je nedavno usvojila i četiri programa finansijske podrške Ministarstva privrede malim i srednjim preduzećima, za koje je izdvojeno dve milijarde dinara. Reč je o programima za nabavku opreme, podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, podrške za započinjanje poslova i programu za mlade i žene preduzetnice.

– Jedan od programa je podrška malim i srednjim preduzećima za nabavku nove opreme, za šta je izdvojeno 1,55 milijardi dinara, od čega je bespovratni deo 25 odsto sredstava za ovu namenu, 70 odsto kredit od banke, a pet odsto obezbeđuje firma, kao sopstveno učešće. Uslov za konkurisanje je broj zaposlenih, odnosno, ako firma ima jednog zaposlenog može da konkuriše za četiri miliona kredita ukupno, sa jednim milionom bespovratnih sredstava. Ukoliko je u preduzeću dva do pet zaposlenih, može da aplicira do deset miliona kredita, odnosno, dva i po miliona dinara je bespovratnih sredstava. Ako je šest i više zapslenih u firmi, onda može da se konkuriše do 20 miliona dinara kredita, odnosno, pet miliona je bespovratnih sredstava. U slučaju da je preduzeću potrebno više od 20 miliona, može pregovarati sa bankom, odnosno, sa Fondom za razvoj za dodatna sredstva – objašnjava Gorana Tanasković.

Za drugi program, podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte obezbeđeno je 200 miliona dinara, a može se dobiti 20 do 30 odsto bespovratnih sredstava, zavisno od stepena razvijenosti opštine. Treći program podrške privredi namenjen je za početnike u poslovanju, odnosno, startapovima do dve godine. Ministarstvo privrede ovaj program sufinansira od 30 do 40 odsto bespovratnih sredstava, zavisno od stepena razvijenosti opštine, a Vlada je izdvojila 150 miliona dinara. U okviru ovog programa može da se aplicira za sredstva od 400.000 do šest miliona dinara, navodi naša sagovornica.

– I četvrti, najnoviji i najinteresantniji program podrške privredi namenjen je ženskom i omladinskom preduzetništvu, koji podrazumeva i pomoć startapovima, ali do pet godina poslovanja. Za ovaj vid podrške je izdvojeno 100 miliona dinara, a uslov je da žene budu vlasnice preduzeća 100 odsto, ili najmanje 51 procenat, dok za omladinsko preduzetništvo vlasnik, ili ako ih je više (najmlađi do 30 godina), u preduzeću mora da bude zastupljen sa najmanje 51 odsto. Kredit se može dobiti kako za novu opremu, tako i za polovnu, ali takođe, i za tekuće održavanje poslovnog prostora do 350.000 dinara. Do 250.000 dinara može se dobiti za zakup i 20 odsto operativnih troškova. Zahvaljujući ovom programu, preduzeće može dobiti 35 do 45 odsto bespovratnih sredstava, što je jako povoljno – naglasila je Tanasković.

