СТУДЕНТИ ПРЕСПАВАЛИ ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Студенти који су пешачили до Новог Сада донели су касно синоћ душеке испред зграде Градске управе у Чачку и ту провели ноћ. На овај потез одлучили су се у знак солидарности и подршке својим колегама широм Србије и Дијани Хрки, мајци Стефана Хрке, настрадалог у паду надстрешнице Железничке станице у Новом Саду.
У Београду је синоћ дошло до низа инцидента испред Скупштине Србије. Синоћ је једна група грађана дошла на позив студената у блокади како би подржали Дијану Хрку која је у недељу ступила у штрајк глађу. Друга група грађана која се налази у шаторима испред Скупштине Србије противи се блокадама. Атмосфера на догађају је била веома напета, кордон полиције раздвајао је две групе грађана, па је дошло и до сукоба.
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Припадници Министарства унутрашњих послова идентификовали су и у службене просторије довели 37 лица, која су учествовала у нарушавању јавног реда и мира и изазивању инцидената током непријављеног јавног окупљања, претходне вечери, испред Народне скупштине Републике Србије.
Полиција интензивно ради на идентификацији и проналажењу осталих учесника који су својим поступцима угрожавали безбедност грађана и јавне имовине.
Полиција ће наставити да доследно примењује све законске мере у циљу очувања јавног реда, мира и безбедности свих грађана.