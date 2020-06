STUDIJSKI PROGRAM ZA DOMAĆE TURISTIČKE AGENCIJE – DO MANASTIRA I VIDIKOVACA MINI BUSOM

Šta Čačak i okolina nude domaćim turistima, koji će zbog kovid pandemije biti glavni gosti, koliko im mogu biti zanimljivi programi i sadržaji, posebno u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i čačanskim banjama, koji su još aduti turističke ponude našeg kraja, o svemu tome mogli su da se uvere predstavnici 22 turističke agencije iz cele Srbije. Od njihovih utisaka u velikoj meri zavisiće koliko će Čačak biti među omiljenim destinacijama tokom letnje i jesenje sezone.



Studijski program njihovog dvodnevnog boravka, u sredu i četvrtak, 17. i 18. juna, osmislili su zajedno Turistička organizacija Čačka (TOČ) i „Lazena“ iz Ježevice, za sada jedina turistička agencija, koja dovodi turiste u naš grad. Vojin Jakovljević, direktor TOČ-a, rekao je da je namera da se zainteresuju domaći turisti i najvaio da će u narednom periodu, sa istim ciljem, biti organizovana promotivna tura i za novinare koji se bave turizmom.

Vojin Jakovljević, direktor TOČ

Mirjana Knežević, vlasnica Turističke agencije „Lazena“



Svoju posetu Čačku 24 agenta iz domaćih turističkih agencija započeli su ispred Rimskih termi, odakle su prema Kablaru i klisuri krenuli „OKK busom“, još jednom novinom. Mirjana Knežević, vlasnica Turističke agencije „Lazena“, objasnila je da je mini bus, koji iznajmljuju od „Autoprevoza“ planiran za panoramska razgledanja u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kao Predelu izuzetnih odlika i za odlazak do svih manastira u klisuri. Program „Lazene“ obuhvata pešačke ture do manastira i vidikovaca na Kablaru i Ovčaru, kao i krstarenje katamaranom.



Prvog dana gosti iz turističkih agencija su do Ovčar Banje otišli trasom starog „Ćire“. Bili su na vrhu Kablara, gde su mogli da uživaju u jedinstvenom pogledu na meandre Zapadne Morave, a zatim na ručku u domaćinstvu Čvrkića u Rošcima, gde su mogli da probaju sve specijalitete ovog kraja. Potom su posetili manastir Nikolje i krstarili katamaranom po jezeru Međuvršje. Drugi dan je predviđen za pešačku turu kroz istoriju Čačka i posetu Atomskoj Banji Gornja Trepča, kao centru banjskog turizma u našem kraju.



Marina Stevanović iz agencije „Albatros“ iz Lazarevca je prvi put u samom Čačku, kroz koji je do sada samo prolazila. Ona smatra da je ideja TOČ-a da pozove domaće turističke agencije u goste odlična i da do sada to nijedan grad nije organizovao.

-O Čačku, iako nam je blizu, ne znamo gotovo ništa. Ovo je divna prilika da vidimo sve ono što nudi i da u budućnosti, kada pravimo planove za izlete, nikako ne zaobiđemo Čačak – rekla je Marina.



Ako je suditi po pozitivnim reakcijama tur-agenata i po početku sezone u „Lazeni“, Čačak bi mogao da se nađe na mapi mnogih domaćih turista. Za vikend Mirjana Knežević je organizovala turu u Ovčarsko-kablarskoj klisuri za grupu iz Beograda, a onda i za brojne Čačane, voljne da upoznaju lepote nadomak grada. Cene programa su od 1.800 do 2.800 dinara. Detalje cele ponude „Lazene“ zainteresovani mogu videti na sajtu ove turističke agencije.



Foto sa Kablara D. Djolovic.

V. Trtović