SUNCE, između magle i oblaka

Između magle i oblaka, naći će se mesta i za sunce

Posle mestimično hladnog i maglovitog jutra, u većini krajeva pretežno sunčano. Magla ponegde u nižim predelima i tokom dana.

Na istoku će biti više oblaka, ali će biti i malo toplije. Jutarnja temperatura od -2 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 6 stepeni.

U toku noći ka četvrtku na severu prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom.

U četvrtak ujutro mestimično slab mraz i magla. U toku dana na severu umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Ponegde u nižim predelima zadržavanje magle veći deo dana. Vetar slab, promeljivog smera. Najniža temperatura od -3 do 2, najviša od 5 do 9 stepeni.

Slično vreme i u petak. U toku dana u nižim predelima magla ili niska oblačnost u ostalom delu malo do umereno oblačno i suvo. Vetar slab, promeljivog smera. Najniža temperatura od -3 do 4, najviša od 4 do 8 stepeni.

