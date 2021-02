Sutra ističe rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu

Rok za plaćanje prve ovogodišnje rate poreza na imovinu gradjana, preduzetnika i preduzeća u Srbiji, ističe sutra, a on je ovaj put pomeren zbog Dana državnosti.

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime akontacije prvog kvartala za 2021. godinu jednak je rati za poslednji kvartal 2020. godine.

Za kašnjenje u izmirivanju te obaveze plaća se zatezna kamata od devet odsto godišnje.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave, a izmiruje se u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Izvor: Beta