Sutra na RTS-u premijera filma o mitovima i legendama čačanske košarke

O Čačku i Čačanima ispredane su mnoge priče, ali jedna je proverena: to je najkošarkaškiji grad u zemlji košarke. Za to su zaslužna tri čoveka: Radmilo Mišović, Dragan Kićanović i Željko Obradović. O njima, ali i o mitovima i tajnama čačanske košarke govori specijalno izdanje emisije Oko magazin, odnosno dokumentarni film koji će biti premijerno prikazan u ponedeljak od 18.20 na Prvom programu RTS-a. koje je na programu RTS-a sutra. Autor Marko Ljubomirović bio je gost Jutarnjeg programa, gde je otkrio kako se javila ideja i kako je ona realizovana u gradu na Moravi.

A zašto je čačanska košarka toliko posebna, autentična i važna da postane teme tema za dokumentarni film?

-Čačanska košarka je tema zato što se o Čačku i njegovoj košarci priča godinama i decenijama, i to još u odnašnjoj Jugoslaviji koja je bila velesila u košarci i mi smo hteli da provermio da li je to zaista tako, zašto je to tako, ko je na to sve uticao i kako je do toga došlo. A šta drugo da uradimo nego da odemo u Čačak i pitamo one koji su u tome najviše učestvovali“, kaže Marko Ljubomirović, novinar RTS-a.

Radmilo Mišović, Dragan Kićanović i Željko Obradović su se retko kada pojavljivali zajedno u medijima, a sada su prvi put svi pričali o temi čiji su najbitniji delovi.

„Koliko znam, a istraživao sam i ‘ќopao’ mnogo po arhivi i pre i posle razgovora sa njima, to je prvi put da su oni svi zajedno seli da pričaju o toj temi, da a objasne kako su to sve uradili“

Arhiva što se video snimaka tiče je „tanka“ kaže autor, ali poručuje da je ono glavno i ono najvažnije ipak tu, i biće u filmu.

Pranje ruku je važno zbog zaštite od koronavirusa, ali ovo pranje ruku u Moravi nema veze sa tim. O čemu se radi?

„Postoji jedan lep mit da su Čačani, koji su važili a i dalje važe za odlične šutere u Jugoslaviji, da oni operu ruke u Moravi i onda bolje šutiraju, i ne mogu da promaše. U filmu imamo čoveka koji je taj mit izmislio, i najveće legende koje o tome pričaju. Ima i nekih neočekivanih stavova, ali neću sada otkrivati, neka ostane za ponedeljak“.

Čačak će uskoro dobiti i muzej posvećen košarci u tom gradu.

„Da, radi se na tome. Korona je to drastično usporila ali bi uskoro trebalo da se i to završi. Projekat postoji, lokacija je dobijena i biće u sadašnjem Zavičajnom muzeju u Čačku koliko znam, a mislim da sam u pravu. I sve legende će dati neke svoje medalje, dresove, uspomene, donirati tom muzeju, da to postane nešto specifično kao što je i grad Čačak specifičan.

Izvor: RTS

Još jednom da podsetimo, specijalno izdanje Oko magazina pod nazivom: „Žoc, Kića i Maršal sa Morave – legende i mitovi čačanske košarke“ gledajte sutra u 18.20 na Prvom programu RTS-a.